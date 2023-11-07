Tuesday, 07 November 2023 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: لا اتفاقيات مع الناتو في مجال الحد من التسلح

11/7/2023 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من غير الممكن حاليا إبرام اتفاقيات مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجال الحد من التسلح.


وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي: "في هذه المرحلة، من غير الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع دول الناتو في مجال الحد من التسلح، فالناتو أثبت بوضوح عدم قدرته على التفاوض".


بترا

MENAFN07112023000208011052ID1107389361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث