Tuesday, 07 November 2023 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية ونظيره الإسباني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

11/7/2023 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية شؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس،‎ الذي ترأس بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، في إطار عملية التشاور المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.


وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على ‎غزة، وما تسببه من كارثة إنسانية، محذراً من توسع هذه الحرب، وانعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة برمتها، ومشدداً على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.


وثمن الصفدي تصويت إسبانيا لصالح القرار الذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته ‎الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، حول ضرورة حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

MENAFN07112023000208011052ID1107389360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث