وزير الخارجية ونظيره الإسباني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية شؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس،‎ الذي ترأس بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، في إطار عملية التشاور المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.



وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على ‎غزة، وما تسببه من كارثة إنسانية، محذراً من توسع هذه الحرب، وانعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة برمتها، ومشدداً على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.



وثمن الصفدي تصويت إسبانيا لصالح القرار الذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته ‎الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، حول ضرورة حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.