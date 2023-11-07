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العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

11/7/2023 3:13:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رأى عضو مجلس الأعيان حسين المجالي، الثلاثاء، أن إنزال الأردن للمساعدات عبر مظلات في قطاع غزة "من أصعب العمليات العسكرية"، مشيرا إلى حاجتها إلى "تقنية عالية جدا".
ووصف المجالي خلال حديثه في برنامج صوت المملكة، العملية بـ"الحرفية، ومن أصعب العمليات..."، لافتا النظر إلى وجود "تنسيق" قبل عملية الإنزال. وقال إن "القوافل التي تدخل برا عبر معبر رفح هي تدخل أيضا بتنسيق بين الأطراف".
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "تابع العملية من الألف إلى الياء من الإقلاع حتى الهبوط لأن هؤلاء أبناؤه من هم على الطائرة قدموا أرواحهم ووضعوها على أكفهم من أجل فلسطين".
وبحسب المجالي فإن "الأردن سباق" في تقديم المساعدات، موضحا: "هنا تأتي قوة الأردن واحترامه وموقع جلالة الملك، ومع كل الحظر الموجود استطعنا أن نكسر الحظر بالتنسيق".




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