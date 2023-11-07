العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رأى عضو مجلس الأعيان حسين المجالي، الثلاثاء، أن إنزال الأردن للمساعدات عبر مظلات في قطاع غزة "من أصعب العمليات العسكرية"، مشيرا إلى حاجتها إلى "تقنية عالية جدا".
ووصف المجالي خلال حديثه في برنامج صوت المملكة، العملية بـ"الحرفية، ومن أصعب العمليات..."، لافتا النظر إلى وجود "تنسيق" قبل عملية الإنزال. وقال إن "القوافل التي تدخل برا عبر معبر رفح هي تدخل أيضا بتنسيق بين الأطراف".
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "تابع العملية من الألف إلى الياء من الإقلاع حتى الهبوط لأن هؤلاء أبناؤه من هم على الطائرة قدموا أرواحهم ووضعوها على أكفهم من أجل فلسطين".
وبحسب المجالي فإن "الأردن سباق" في تقديم المساعدات، موضحا: "هنا تأتي قوة الأردن واحترامه وموقع جلالة الملك، ومع كل الحظر الموجود استطعنا أن نكسر الحظر بالتنسيق".
MENAFN07112023000208011052ID1107389359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.