مسيرة استفزازية للمستعمرين جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/شارك عشرات المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة استفزازية قرب بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة، بأن عشرات المستعمرين انطلقوا من مستعمرة
"مجدوليم" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس رافعين أعلام الاحتلال، باتجاه مدخل البلدة.
وأوضح عودة أن جيش الاحتلال أجبر المزارعين عل مغادرة الأراضي القريبة من الشارع الذي سلكته المسيرة.
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