مسيرة استفزازية للمستعمرين جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/شارك عشرات المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة استفزازية قرب بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة، بأن عشرات المستعمرين انطلقوا من مستعمرة

"مجدوليم" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس رافعين أعلام الاحتلال، باتجاه مدخل البلدة.

وأوضح عودة أن جيش الاحتلال أجبر المزارعين عل مغادرة الأراضي القريبة من الشارع الذي سلكته المسيرة.