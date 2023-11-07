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بطولة العالم لأندية اليد: الكويت يتخطى فرناندو الارجنتيني

11/7/2023 3:06:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغلب نادي الكويت الكويتي على فريق فرناندو الأرجنتيني بنتيجة (41-29)، ضمن مواجهات اليوم الأول من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" المقامة في صالة وزارة الرياضة بالدمام بالمملكة العربية السعودية،وذلك ضمن المجموعة الثانية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الكويت (19-15)، كما أحرز لاعب الفريق خالد يوسف جائزة افضل لاعب في المباراة.

وتضم المجموعة الثانية كل من الكويت الكويتي وفرناندو الأرجنتيني وفوخس بيرلين الالماني.

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