بطولة العالم لأندية اليد: الكويت يتخطى فرناندو الارجنتيني

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- Akhbar Al Khaleej) تغلب نادي الكويت الكويتي على فريق فرناندو الأرجنتيني بنتيجة (41-29)، ضمن مواجهات اليوم الأول من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" المقامة في صالة وزارة الرياضة بالدمام بالمملكة العربية السعودية،وذلك ضمن المجموعة الثانية.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الكويت (19-15)، كما أحرز لاعب الفريق خالد يوسف جائزة افضل لاعب في المباراة.
وتضم المجموعة الثانية كل من الكويت الكويتي وفرناندو الأرجنتيني وفوخس بيرلين الالماني.
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