فريقان بحرينيان في الجولة العالمية 3X3 لكرة السلة

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- Akhbar Al Khaleej) ستكون مملكة البحرين حاضرة بفريقين اثنين في منافسات الجولة العالمية 3x3 لكرة السلة التي ستقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في المملكة وسط مشاركة كبيرة وحافلة من مختلف دول العالم، إذ ستصبح البحرين محط أنظار متابعو كرة السلة العالمية على مدار هذين اليومين.
وستشارك مملكة البحرين بفريق في منافسات الرجال بمسمى (الرفاع)، وفريق نسائي بمسمى (المنامة)، حيث ان نظام البطولة ينص على تسمية الفرق المشاركة بأسماء مُدن من نفس البلد.
وسيتكون فريق الرفاع للرجال من اللاعب مصطفى حسين وثلاثة محترفين هم: Nemanja Draskovic، Milan Skundric، و Anže Srebovt.
بينما فريق المنامة للسيدات فيتكون من اللاعبات حصة الجابر، مريان سمير، بالإضافة للاعبتين محترفتين هما Julia Jorritsma و Loyce Bettonvil.
وسيشرف على الفريقين فنياً المدرب الوطني عبدالكريم العنزور صاحب الخبرة الطويلة في تدريب هذا النوع من المنافسات السلاوية، إذ سبق له قيادة منتخباتنا الوطنية في العديد من المناسبات الخارجية.
وستقام البطولة في ساحة المرفأ المالي Harbour North والتي شُيدت عليها ملاعب خاصة لكرة السلة 3X3 مع المدرجات بجانب سلسلة من المرافق والخيام التي تتوافر بها كافة الخدمات اللوجستية وأكشاك البيع والخدمات والدعوة عامة لكل المواطنين والمقيمين والجاليات للحضور.
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