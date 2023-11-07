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ريال مدريد يمدد عقد كامافينجا حتى 2029

11/7/2023 3:06:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا حتى 2029.

وانضم كامافينجا (20 عاما) إلى ريال مدريد قادماً من ستاد رين في 2021 في صفقة قدرتها وسائل إعلام بقيمة 31 مليون يورو (33.132 مليون دولار).

وفاز كامافينجا بستة ألقاب مع ريال مدريد منها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا.

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