ريال مدريد يمدد عقد كامافينجا حتى 2029

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا حتى 2029.
وانضم كامافينجا (20 عاما) إلى ريال مدريد قادماً من ستاد رين في 2021 في صفقة قدرتها وسائل إعلام بقيمة 31 مليون يورو (33.132 مليون دولار).
وفاز كامافينجا بستة ألقاب مع ريال مدريد منها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا.
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