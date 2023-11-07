وزير التربية والتعليم يستقبل عدداً من الرعاة من مؤسسات القطاع الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عدداً من أصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، الذين أسهموا بشكل فاعل في دعم الأنشطة والمسابقات المدرسية الرياضية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، ومنها بطولات كرة القدم وكرة اليد والشطرنج وغيرها من المسابقات الرياضية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لجميع الرعاة على شراكتهم مع الوزارة ودعمهم لهذه الأنشطة التي سيكون لها انعكاس كبير في الارتقاء بالمستويات الرياضية والذهنية للطلاب والطالبات، مثمناً حرص هذه المؤسسات من القطاع الخاص على التواصل مع الوزارة والتفاعل مع برامجها ومشاريعها التعليمية والطلابية.
كما شكر الوزير فريق قطاع الخدمات التعليمية الذي نفذ عمليات الترويج للبطولات والأنشطة الرياضية المدرسية برئاسة الأستاذة كفاية حبيب العنزور.
والجدير بالذكر أن المؤسسات التي حصلت على تصنيف الداعم البلاتيني لبطولات وزارة التربية والتعليم هي بنك البحرين الوطني، وشركة الحقبات. في حين أن المؤسسات التي حصلت على تصنيف الداعم الذهبي هي الشركة الرئيسية، وشركة GMI، والبنك الأهلي المتحد، وشركة فيرست موتورز، ومجموعة سارة. بينما حصلت على تصنيف الداعم البرونزي شركة أنجنير للمواصلات، ومشاريع القصر، وشركة سينما البحرين، وبيت التمويل الكويتي، وشركة بلانيرا القابضة، وشركة ماينا للمياه، والماراثون للرياضة، وجريدة الأيام، وشركة وبوكاري سويت.
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