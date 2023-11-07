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وزير التربية والتعليم يستقبل عدداً من الرعاة من مؤسسات القطاع الخاص

11/7/2023 3:06:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عدداً من أصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، الذين أسهموا بشكل فاعل في دعم الأنشطة والمسابقات المدرسية الرياضية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، ومنها بطولات كرة القدم وكرة اليد والشطرنج وغيرها من المسابقات الرياضية.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لجميع الرعاة على شراكتهم مع الوزارة ودعمهم لهذه الأنشطة التي سيكون لها انعكاس كبير في الارتقاء بالمستويات الرياضية والذهنية للطلاب والطالبات، مثمناً حرص هذه المؤسسات من القطاع الخاص على التواصل مع الوزارة والتفاعل مع برامجها ومشاريعها التعليمية والطلابية.

كما شكر الوزير فريق قطاع الخدمات التعليمية الذي نفذ عمليات الترويج للبطولات والأنشطة الرياضية المدرسية برئاسة الأستاذة كفاية حبيب العنزور.

والجدير بالذكر أن المؤسسات التي حصلت على تصنيف الداعم البلاتيني لبطولات وزارة التربية والتعليم هي بنك البحرين الوطني، وشركة الحقبات. في حين أن المؤسسات التي حصلت على تصنيف الداعم الذهبي هي الشركة الرئيسية، وشركة GMI، والبنك الأهلي المتحد، وشركة فيرست موتورز، ومجموعة سارة. بينما حصلت على تصنيف الداعم البرونزي شركة أنجنير للمواصلات، ومشاريع القصر، وشركة سينما البحرين، وبيت التمويل الكويتي، وشركة بلانيرا القابضة، وشركة ماينا للمياه، والماراثون للرياضة، وجريدة الأيام، وشركة وبوكاري سويت.

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