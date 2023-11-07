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رئيس المجلس الأعلى للصحة يطلع على مستجدات المشاريع التطويرية بمجمع السلمانية الطبي

11/7/2023 3:06:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بزيارة تفقدية، اليوم، إلى مجمع السلمانية الطبي في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التطويرية بالمجمع، وذلك بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وعددٍ من أعضاء الإدارة التنفيذية في المستشفيات الحكومية.

وخلال زيارته التفقدية، اطلع رئيس المجلس الأعلى للصحة على مستجدات مشروع المختبر المركزي الجديد بمجمع السلمانية الطبي، والذي تم تطويره وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات الأولى من نوعها بمنطقة الخليج العربي، ومن أبرز ما يتميز به المختبر المركزي هو قدرته على إنجاز أكثر من 12 ألف عينة في الساعة الواحدة بمعدل زيادة 69% عن أجهزة المختبر الحالية، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين 50% عن الوضع الحالي بقدرة تخزين أكثر من 46 ألف عينة، كما ويساهم النظام الإلكتروني الجديد في سرعة استقبال وتحليل العينات بوقت قياسي ليخدم مرتادي مجمع السلمانية والمؤسسات والمستشفيات الصحية الخاصة.

كما اطلع على عدد من المشاريع التطويرية الأخرى بالمجمع والتي من شأنها تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة فيه وفقاً لأعلى المستويات، مؤكداً في هذا الإطار أهمية الحفاظ على ما حققته مملكة البحرين في مجال الرعاية الصحية والطبية، حيث أن الحكومة لا تدخر جهداً في دعم القطاع الصحي ورفده بكوادر طبية وتمريضية مؤهلة علميًا وتدريبيًا من أجل تقديم أفضل سبل الوقاية والعلاج للمواطنين والمقيمين.

وحث رئيس المجلس الأعلى للصحة على ضرورة الاستمرار في تعزيز الخدمات المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين وتوفير أحدث التقنيات في مجالات الطب والعلاج، ومؤكداً معاليه على أهمية مواصلة الجهود من أجل المزيد من التطوير والتحديث للخدمات الصحية المقدمة في المملكة ووفقاً لأحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال.

من جانبه، توجه الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية بفائق الشكر والتقدير لـ رئيس المجلس الأعلى للصحة على زيارته لمجمع السلمانية الطبي واطلاعه عن كثب على مستجدات المشاريع التطويرية التي من شأنها رفد مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بمختلف جوانبها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية.

كما أكّد رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الحرص على مواصلة المساعي من أجل دعم البنية الأساسية للخدمات والرعاية الصحية المقدمة في مملكة البحرين وتطوير جودتها وكفاءتها، عبر وضع الخطط والاستراتيجيات التي تدعم هذا القطاع بالمقوّمات اللازمة لخدمة المجتمع والحفاظ على صحته وسلامته.

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