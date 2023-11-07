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وزير التربية والتعليم يستقبل الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي ببنك البحرين الوطني

11/7/2023 3:06:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم هشام أبو الفتح الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي ببنك البحرين الوطني.
ورحب الوزير بـ أبو الفتح، معبرًا عن شكره لبنك البحرين الوطني على دعمه المستمر ومبادراته لتقديم الرعاية لمختلف المشاريع التعليمية بوزارة التربية والتعليم. وقد تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارة والبنك في دعم البعثات والمنح الطلابية، فضلًا عن التنسيق في مختلف البرامج التعليمية والتربوية.

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