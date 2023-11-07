المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان يجتمع مع المراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمقر وزارة الخارجية، اليوم مع الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة اليونيسكو بباريس.
وخلال الاجتماع، أكد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري أن مملكة البحرين بقيمها التاريخية والإنسانية القائمة على المحبة وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الأعراق والأجناس والأديان، تواصل مبادراتها الدبلوماسية الداعية للسلام والتعاون الدولي والتفاهم المشترك، إيمانًا منها بالترابط بين السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالدور المميز لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في تعزيز روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين جميع البشر، بما يتفق مع التطلعات النبيلة المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.
وتم بحث آفاق التعاون بين الجانبين وتبادل الأفكار والمقترحات في العديد من المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الانسان، بالإضافة إلى أهم المواضيع المتعلقة بالدبلوماسية متعددة الأطراف.
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