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المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان يجتمع مع المراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة

11/7/2023 3:06:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمقر وزارة الخارجية، اليوم مع الدكتور ديفيد فرنانديز بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة اليونيسكو بباريس.

وخلال الاجتماع، أكد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري أن مملكة البحرين بقيمها التاريخية والإنسانية القائمة على المحبة وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الأعراق والأجناس والأديان، تواصل مبادراتها الدبلوماسية الداعية للسلام والتعاون الدولي والتفاهم المشترك، إيمانًا منها بالترابط بين السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأشاد المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالدور المميز لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في تعزيز روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين جميع البشر، بما يتفق مع التطلعات النبيلة المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.

وتم بحث آفاق التعاون بين الجانبين وتبادل الأفكار والمقترحات في العديد من المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الانسان، بالإضافة إلى أهم المواضيع المتعلقة بالدبلوماسية متعددة الأطراف.

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