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سفير مملكة البحرين في موسكو يجتمع مع وزيرة الثقافة بروسيا الاتحادية

11/7/2023 3:06:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية مع أولغا ليوبوموفا وزيرة الثقافة بروسيا الاتحادية، ورئيسة الجانب الروسي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني مع مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

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