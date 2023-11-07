سفير مملكة البحرين في موسكو يجتمع مع وزيرة الثقافة بروسيا الاتحادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية مع أولغا ليوبوموفا وزيرة الثقافة بروسيا الاتحادية، ورئيسة الجانب الروسي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني مع مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وبحث سبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
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