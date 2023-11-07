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دوري أبطال أوروبا: شكوك حيال مشاركة الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد أمام براغا

11/7/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحوم شكوك حيال مشاركة الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني في مباراة فريقه مع براغا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، عقب إصابة في كتفه تعرّض لها نهاية الأسبوع، بحسب مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويمكن لريال مدريد أن يبلغ ثمن النهائي بانتصار آخر على ملعب سانتياغو برنابيو، عقب ثلاثة انتصارات متتالية، لكنه قد يكون من دون أفضل هدافي الفريق، رغم أنه أكمل جزءاً من الحصة التدريبية الثلاثاء.

وعانى بيلينغهام الذي سجل 13 هدفاً في 14 مباراة بمختلف المسابقات، من مشكلة في الكتف خلال التعادل السلبي مع رايو فايكانو في منافسات الدوري الأحد، رغم خوضه كامل المباراة.

وقال أنشيلوتي أمام صحافيين الثلاثاء "لا أعرف إذا كان سيلعب أم لا، فهو في حالة جيدة ويشعر بالارتياح. لم يكمل الحصة التدريبية بأكملها، لتجنب التعرض للكدمات، لكنه تعافى بشكل جيد. ربما يلعب غداً، سأقرر ذلك معه غداً".

وأسهمت أهداف بيلينغهام في ملء الفراغ الذي تركه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غادر صيفاً إلى نادي الاتحاد السعودي، وسط مسعى من الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو لإيجاد أفضل مستوياتهما.

وأضاف أنشيلوتي أن فينيسيوس الذي تلقى بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على الحكم أمام رايو فايكانو، لا يزال يتعين عليه تحسين سلوكه لكنه يسير على الطريق الصحيح.

وأوضح "يواصل فينيسيوس صنع الفارق. ربما يتعين عليه تحسين سلوكه في بعض الظروف، لكنني أعتقد أنه قام بتحسينه كثيراً. نحن سعداء للغاية بما يفعله على أرض الملعب، ربما كان في غير مكانه قليلاً في بعض اللحظات، لكن سلوكه تحسن كثيراً مقارنة بالسنوات السابقة".

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