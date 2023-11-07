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دوري أبطال أوروبا: تعرف على حظوظ التأهل التاريخية بعد ثلاث جولات

11/7/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع انطلاق الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء، تبدأ حسابات التأهل إلى دور الـ16، في ظل بطاقات مؤكدة "منطقياً" للأندية صاحبة النقاط التسع.

وفيما يتأهل إلى الدور التالي بطل ووصيف كل من المجموعات الثماني، ضمن منطقياً التأهل كل بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ومانشستر سيتي حامل اللقب، بعد تحقيقهم ثلاثة انتصارات متتالية.

ومنذ اعتماد النظام الحالي للبطولة في موسم 2003-2004، ضمنت الأندية الـ66 التي أحرزت 9 نقاط بعد أول ثلاث جولات، التأهل إلى الادوار الاقصائية.

في المقابل، أخفقت أربعة أندية من اصل 69 أحرزت سبع نقاط بالتأهل، هي سسكا موسكو الروسي (2006-2007)، رينجرز الاسكتلندي ومرسيليا الفرنسي (2007-2008) وبورتو البرتغالي (2015-2016).

في المقابل، كان أتالانتا الإيطالي صاحب انجاز تاريخي فريد من نوعه في 2019-2020، عندما خسر أوّل ثلاث مباريات قبل أن يبلغ الدور الثاني، وهي سابقة من بين 54 نادياً واجهوا هذا الموقف.

ومن بين الأندية التي أحرزت نقطة يتيمة في أول ثلاث مباريات، كان انجاز توتنهام الإنكليزي لافتاً في موسم 2018-2019، عندما حقق عودة رائعة أوصلته إلى المباراة النهائية.

وفي ما يأتي احصائيات ونسب التأهل بعد أول ثلاث مباريات، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)

النقاط عدد المتأهلين عدد المودّعين النسبة المئوية
0 1 53 2%
1 8 82 9%
2 5 26 16%
3 22 76 22%
4 49 53 48%
5 22 9 71%
6 81 17 83%
7 65 4 94%
9 66 0 100%

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