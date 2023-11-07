الرقم 7 يتصدر مشهد دورة كلباء الثالثة للألعاب الشاطئية واللجنة المنظمة تعد بنسخة مميزة ومفاجآت

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية عن تفاصيل النسخة الثالثة التي تقام فعالياتها على شاطئ مدينة كلباء خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، وتشتمل على سبع ألعاب وهي: كرة القدم وكرة السلة «3×3» والكرة الطائرة والترايثلون والألعاب المائية وألعاب الدفاع عن النفس والريشة الطائرة، لتصل إجمالي الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى إلى 600 ألف درهم وتستمر الدورة لسبعة أيام بواقع سبع ساعات يومياً.

تم الكشف عن التفاصيل في المؤتمر الصحافي الذي عقد بجامعة كلباء الثلاثاء بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة، والمستشار عمر بن حنيفة، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعبدالله الأميري نائب الرئيس، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة، وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي وسائل الإعلام.

انطلقت فقرات المؤتمر الصحافي بعرض فيلم تسجيلي عن النسخة السابقة للدورة، أعقبها كلمة عيسى هلال الذي أشار إلى أن دورة كلباء للألعاب الشاطئية باتت ناجحة بكل المقاييس بفضل ما يتوفر لها من اهتمام عطفاً على مكانة الرياضة في الإمارة وحرص المجلس على تهيئة كل العوامل التي تسهم في تميّزها، وتبعها كلمة عبدالملك جاني الذي أكد أن الدورة تعتبر من الأحداث الرياضية المميزة في الإمارة بفضل رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مما يمهد لها مقومات النجاح بجانب حرص مجلس الشارقة الرياضي على الاهتمام بكل التفاصيل التي تقود إلى نسخة مميزة على غرار النسختين السابقتين، وقدم الدعوة إلى أهالي مدينة كلباء بشكل خاص والرياضيين بالإمارة بشكل عام للاستمتاع بفعاليات الحدث الكبير الذي يضم ألعاباً مميزة، حيث كان للإمارة السبق في تنظيم مثل هذا الحدث سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجياً، مؤكداً تضافر الجهود لتكون الدورة على أعلى مستوى من كافة النواحي، وتحظى بإشادة وتقدير الجميع، مختتماً أنه ستكون هناك مفاجآت وعروض جماهيرية تسهم في إضفاء أجواء رائعة على مدار أيامها.

كما استعرض ما تشمله النسخة الثالثة من الألعاب المصاحبة بجانب بعض التفاصيل الفنية، مؤكداً التنسيق مع المؤسسات والاتحادات الرياضية بخصوص الألعاب التي تتضمنها الدورة بجانب وضع اللوائح الخاصة بالفرق واللاعبين وتحكيم المنافسات الخاصة بالبطولة. وأضاف: تتضمن الدورة ألعاب كرة القدم وكرة السلة «3×3» والكرة الطائرة والريشة الطائرة والترايثلون وألعاب الدفاع عن النفس والتي تشمل التايكواندو، الكاراتيه، الجودو، الجيوجستو، المصارعة الشاطئية والألعاب المائية والتي تضم الدراجات المائية والكاياك، إضافة إلى بعض الألعاب المصاحبة مثل الجري والتجديف الشاطئي وألعاب الكروس فيت وبطولة الأجيال لكرة السلة.

تجدر الإشارة إلى أنه قام مجلس الشارقة الرياضي بتشكيل اللجنة المنظمة برئاسة عبدالملك جاني وعمر بن حنيفة نائباً، وعضوية كل من الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة ومدير مكتب الإشراف العام، وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وجاسم محمد الشحي رئيس لجنة الخدمات المساندة، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة، وأحمد محمد الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية، وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، والملازم ماجد راشد الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، وعضوية مكتب الإشراف العام خالد محمد أحمد، والدكتور سيف أحمد الزعابي، وباتريك سيوركلا ممثل الشركة الراعية للدورة، ومحمد محمود شلش مقرراً للجنة.

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