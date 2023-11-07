تفوق في أوزبكستان أمام منافسه المباشر ..الشارقة.. نتيجة نموذجية في طريق التأهل الآسيوي

حقق الشارقة نتيجة نموذجية في أوزبكستان أمام منافسه المباشر في طريق التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بتعادله مع ناساف 1-1، هذه النتيجة منحت الشارقة أفضلية الفريق الوحيد في مجموعته الثانية في المحافظة على سجله خالياً من الخسارة، وفتحت له الطريق واسعاً لنيل بطاقة التأهل المباشر، لا سيما وأن مباراة الجولة الخامسة في ملعبه أمام السد القطري، الذي خسر 0-2 من الفيصلي الأردني، زيادة على مباراته الأخيرة في المجموعة أمام الفيصلي نفسه في الأردن، ليواصل الشارقة في المركز الأول برصيد 8 نقاط، ثم ناساف «7 نقاط»، والسد «4 نقاط»، والفيصلي «3 نقاط».

وأسهم الحارس عادل الحوسني بقدر كبير في النتيجة النموذجية بصده ركلة جزاء في توقيت مبكر ومهم، وهي المرة الثانية التي يؤثر فيها الحوسني إيجاباً في مسار الشارقة الآسيوي، حيث تصدى لركلة جزاء في الجولة الثالثة في الوقت القاتل أمام ناساف نفسه على ملعب الشارقة في المباراة التي فاز فيها الشارقة بهدف كايو لوكاس، كما أسهم موسى ماريغا في هذه النتيجة بتسجيله هدف السبق في المباراة؛ الأمر الذي صعب المهمة على صاحب الأرض.



مباراة قوية

وتجسد فوز الشارقة في تصريحات مدربه كوزمين أولاريو بعد المباراة، حيث قال: «أشكر لاعبي فريقي، فقد قدموا مباراة قوية رغم النقص الكبير في صفوف الفريق، ونجحنا في النهاية في الظهور بشكل جيد، وأجدد شكري للاعبين للتضحيات التي قدموها في المباراة، ومثل هذا النوع من المباريات يتطلب التضحية من اللاعبين ومن جميع أفراد الفريق، وبهذه النتيجة على الأقل احتفظنا بصدارة المجموعة، ونحن مستمرون في مسارنا نحو التأهل للدور المقبل، وسنعمل جهدنا في المباراتين المقبلتين».

وفي سؤال عن سبب تفضيله الدفع بموسى ماريغا منذ بداية المباراة بدلاً من تيغالي، قال: «دفعت بموسى صاحب هدفنا في المباراة لتوقعي أن ناساف سوف يندفع هجومياً بقوة كبيرة، وهذا ينعكس على وجود مساحات في منطقته؛ لذلك فضلت البداية بأسرع 3 لاعبين في خط الهجوم، ماريغا وكايو لوكاس وعثمان كمارا، وكانت استراتيجية مناسبة لنا».

وفي إجابة عن سؤال حول الحظوظ والمنافسة في المجموعة، قال: «الفرق الثلاثة الشارقة وناساف والسد تمتلك الحظوظ نفسها، والتأهل سيكون صعباً، والحسم بفارق قليل من النقاط، والجولة الخامسة سوف تتضح فيها المعالم بشكل أفضل».

وفي سؤال عن ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس عادل الحوسني قال كوزمين: «بالتأكيد تُحسب للحارس، وهي موهبة يتميز بها الحوسني أكثر من كونها حظاً، علماً بأنه تصدى لركلة أخرى أمام ناساف نفسه في الجولة الثالثة على ملعب الشارقة، والتصدي للركلتين كان مؤثراً في نتيجة المباراتين لصالح الشارقة».





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