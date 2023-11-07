150 لاعباً ولاعبة في «أبوظبي مستر لبناء الأجسام»

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، الفائزين الأوائل في بطولة أبوظبي مستر يونيفرس غلف كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية، التي أقيمت في مدينة المعارض في العاصمة أبوظبي بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة تنافسوا في جميع فئات بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك واللياقة البدنية، وشهدت مستويات فنية عالية، وكان من أبرز نتائجها فوز الإماراتي أحمد المعلا بكأس بطل الأبطال في الكلاسيك بناء الأجسام، والمصري رمضان الجربي بطلاً لأبطال كلاسيك فيزيك، ونال جينيف فارغيس (مقيم) بطل أبطال بناء الأجسام.

إشادة

بدوره ثمن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة باسم جواهر المشاركة الواسعة للاعبين واللاعبات، وتقديم مستويات فنية عالية، وقدم شكره إلى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة المنظمة، مثنياً على الروح الرياضية العالية للمشاركين.





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