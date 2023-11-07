150 لاعباً ولاعبة في «أبوظبي مستر لبناء الأجسام»

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، الفائزين الأوائل في بطولة أبوظبي مستر يونيفرس غلف كلاسيك لبناء الأجسام واللياقة البدنية، التي أقيمت في مدينة المعارض في العاصمة أبوظبي بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة تنافسوا في جميع فئات بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك واللياقة البدنية، وشهدت مستويات فنية عالية، وكان من أبرز نتائجها فوز الإماراتي أحمد المعلا بكأس بطل الأبطال في الكلاسيك بناء الأجسام، والمصري رمضان الجربي بطلاً لأبطال كلاسيك فيزيك، ونال جينيف فارغيس (مقيم) بطل أبطال بناء الأجسام.
إشادة
بدوره ثمن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة باسم جواهر المشاركة الواسعة للاعبين واللاعبات، وتقديم مستويات فنية عالية، وقدم شكره إلى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة المنظمة، مثنياً على الروح الرياضية العالية للمشاركين.
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