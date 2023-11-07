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خالد بن محمد بن زايد يشهد جانبا من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

11/7/2023 3:00:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2023، التي انطلقت اليوم في أبوظبي لتستعرض أهمَّ التطوُّرات في القطاع التشريعي والقضائي في دولة الإمارات، وأبرز إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وأكد سموّه، أهمية هذه الاجتماعات في تحديد أولويات العمل الحكومي، وتسليط الضوء على أبرز مستجدات الخطط الحكومية، باعتبارها لقاءً وطنياً يهدف إلى توحيد العمل الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي.

وحضر سموّ ولي عهد أبوظبي جلسة حوارية عُقِدَت ضمن الاجتماعات السنوية، وتناولت طموح دولة الإمارات في تصدير نُظُم الذكاء الاصطناعي، بمشاركة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة.


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