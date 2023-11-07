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هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على الشارقة والفجيرة

11/7/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استمر طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا، مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، امتدت إلى بعض المناطق الداخلية، فيما ظلّت الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب وكانت مثيرة للغبار والأتربة في المناطق المكشوفة.

وهطلت أمطار غزيرة اليوم على كلباء وخوفكان وسد الرفيدة في الشارقة وعلى الفصيل والسودة والقرية وكانت غزيرة رعدية مصحوبة بالبرد على مربح وقدفع ووادي مي وعين الغمور وصفد ونهى والبدية في الفجيرة، وكانت خفيفة إلى متوسطة على البليدة بالفجيرة وحتا بدبي.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن تجمع المياه.

وسُجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في الذيد بالشارقة بمقدار 33.9 درجة مئوية عند الساعة 1:45 ظهرا، وسُجلت أقل درجة بمقدار 12.2 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "الأربعاء" غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وتمتد إلى بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع وجود السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

بينما يتوقع أن يكون طقس الخميس صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.


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