تعاون بين «القوس والسهم» واتحاد كوريا الجنوبية



أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم عن برامج تطويرية متكاملة، وتعاون في مختلف المجالات مع اتحاد كوريا الجنوبية، للارتقاء باللعبة.

وبحث الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم مع توماس هان، نائب رئيس الاتحاد الدولي، نائب رئيس الاتحاد الكوري، سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، خلال لقاء في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الإمارات في بطولة آسيا للقوس والسهم المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، من 3 إلى 12 نوفمبر الحالي.



واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتطوير أداء اللاعبين والمدربين في الإمارات، وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بالمهارات والكفاءات، وإنشاء مراكز متخصصة للعبة، بهدف الوصول إلى مستوى التنافسية العالمية، وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة، واستقطاب الكفاءات لتعزيز مستقبل اللعبة في الدولة.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي حرص الاتحاد على الجوانب التطويرية الخاصة باللعبة، من خلال التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية المتميزة عالمياً في هذه الرياضة.

وأضاف: «يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة تعزز الأهداف، التي يتطلع إليها الاتحاد، بما يخدم منظومة العمل في الإمارات، خصوصاً أن رياضة القوس والسهم تشهد نمواً كبيراً على جميع المستويات، وتطوراً في المستوى الفني، الذي تتوجه النتائج المتميزة للإمارات في البطولات العربية والقارية والدولية».

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