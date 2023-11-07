تقنية حديثة مع جراحة ثلاثية الأبعاد بمستشفى توام تنقذ مريضا من سرطان الكُلى



نجح مستشفى "توام" في إجراء جراحة دقيقة بمنظار ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية التصوير بالنطاق الضيق لمريض بسرطان الكلى يبلغ من العمر 34 عاماً في إنجاز رائد لعلاج هذا المرض الخبيث وذلك تماشياً مع توجيهات شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) في هذا الشأن.

وقد قام فريق أطباء المستشفى، الذي يعد جزءًا من مجموعة "بيورهيلث"، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بإجراء العملية بدقة وكفاءة تامة ما ساعد على منع انتشار الخلايا السرطانية في كلية المريض وحمايتها من الحاجة إلى المزيد من العلاجات المؤلمة والطويلة.. ومن خلال خبرة وتفاني الفريق الطبي، تعافى المريض بشكل سريع وتم إخراجه من المستشفى بعد يومين فقط من إجراء الجراحة.

وتحت قيادة واشراف استشاري المسالك البولية الدكتور آفتاب أحمد، قرر الفريق الطبي استخدام تقنية مبتكرة من خلال التصوير بالنطاق الضيق (NBI) لفحص وتشريح الأنسجة السرطانية بدقة.

ويعتبر التصوير بالنطاق الضيق تقنية تصوير متطورة تستخدم طول موجات محددة من الضوء تمتصها كريات الدم الحمراء بشكل فعال ومباشر ما يساعد على تحسين رؤية المنظار وتحديد أنماط الأوعية الدموية الدقيقة داخل المنطقة السرطانية.

وتساعد تلك الطريقة على تعزيز قدرة ومعرفة الفريق الجراحي لتشريح منطقة الجراحة ما يضمن نتائج دقيقة ومحسنة.

وبعد تحديد جميع الأنسجة السرطانية، تمكن الفريق الطبي من احتواء الورم والتأكد من عدم انتشاره.

وتفتح مثل تلك الإجراءات آفاقاَ واعدةَ للشفاء الكامل من مرض السرطان دون الحاجة إلى علاجات إضافية مثل العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو المناعي.

ويمثل هذا النهج الرائد بداية لمرحلة جديدة لعلاج سرطان الكلى، وتنويع خيارات وحلول الرعاية الصحية في المنطقة.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الكرم، الرئيس التنفيذي لمستشفى "توام" وقطاع العين: " سعداء بالإنجاز الكبير الذي حققه فريقنا الطبي في مستشفى "توام"، والذي يتماشى مع التزامنا التام بتقديم خيارات صحية مبتكرة ومتطورة.. ويعكس نجاح العملية خبرة وكفاءة فريقنا الطبي وسعينا الدؤوب لتوفير حلول طبية متميزة لمرضانا.. وتتماشى جهودنا في مستشفى "توام"، مع رؤية مجموعة "بيورهيلث" وتوجيهات شركة "صحة"، في تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية".

وقالت الدكتورة دلال المنصوري، المدير الطبي لمستشفى توام ولقطاع العين: "نفتخر بالنجاح الكبير في معركتنا ضد السرطان. ونؤمن بأن تخصيص التقنيات الجراحية المتخصصة واعتماد التكنولوجيا والابتكارات الجديدة أمر بالغ الأهمية في تعزيز جهودنا لمحاربة هذا المرض الخبيث.. فمن خلال الجمع بين الطرق المبتكرة والإمكانيات الجديدة، نستطيع إيجاد علاجات أكثر أمانًا وفعالية، ما يقربنا من عالم يمكن فيه القضاء على السرطان دون الحاجة إلى علاجات إضافية.. ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في قدرتنا على تقديم حلول علاجية متطورة، ويؤكد حرصنا على توفير مستقبل أكثر إشراقًا لمرضانا".

وأضافت : " تسمح المناظير ثلاثية الأبعاد في العمليات الجراحية بتوفير رؤية أوضح وأقرب كما في حالة الجراحة المفتوحة، مما يقلل من وقت العمليات ويعزز سلامة المريض.. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية التصوير الضيق النطاق (NBI) المتقدمة على زيادة الدقة الجراحية، ما يتيح رؤية محسنة لأنماط الأوعية الدموية الدقيقة في المناطق السرطانية.. وتواصل "بيورهيلث" والمؤسسات الصحية التابعة لها، بما في ذلك شركة "صحة"، تسخير التقنيات المتقدمة والحلول التكنولوجية المبتكرة في تعزيز مشهد الرعاية الصحية، بما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة وتمكين المجتمعات من العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة.. ومع محفظة متنوعة وشبكة واسعة من المستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص المتعددة وحلول التأمين والصيدليات وغيرهم، تواصل المجموعة الرائدة إحداث ثورة في مستقبل مشهد الرعاية الصحية.

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