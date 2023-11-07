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الصليب الأحمر: قافلة إنسانية كانت متجهة إلى مستشفى الشفاء تعرضت لإطلاق نار في غزة

11/7/2023 3:00:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قافلة إنسانية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة اليوم الثلاثاء لكنها تمكنت من إيصال الإمدادات الطبية إلى مستشفى الشفاء.

وجاء في بيان للجنة أن القافلة التي تضم خمس شاحنات وسيارتين للصليب الأحمر كانت تقل إمدادات لمنشآت صحية عندما تعرّضت لإطلاق نار، وأشار البيان إلى تضرّر شاحنتين وإصابة سائق بجروح طفيفة.

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