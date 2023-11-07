جوائز ستيفي الشرق الأوسط تمدد موعد تقديم الترشيحات إلى 6 ديسمبر

أعلن القائمون على جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تمديد فترة الترشح للجائزة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في دورتها الخامسة للعام 2024، السادس من ديسمبر المقبل بدلاً من الموعد السابق 7 نوفمبر، مؤكدين على أنهم مستمرون في تلقي طلبات الترشيح عبر موقعها الإلكتروني: حتى 7 ديسمبر المقبل بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات الراغبين بالمشاركة في الجائزة، وذلك نتيجة الضغط المتزايد لعدد الطلبات اللافت، والأصداء الإيجابية المصاحبة لعملية الترشيح في كافة الأوساط، للدول المستهدفة بالجائزة على امتداد 18 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، قطر، الكويت، مصر، فلسطين، الأردن، الجزائر، إيران، العراق، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، تركيا، اليمن، لتأخذ الجائزة صبغة عالمية بامتياز.



وأعرب القائمون على الجائزة عن سعادتهم بالتفاعل الإيجابي الذي تشهده عملية الترشح للجائزة، الأمر الذي دفعهم وبناء على رغبة المرشحين إلى تمديد فترة الترشح، ولتؤكد مجدداً أن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتت بيئة حاضنة للابتكار في قطاع الأعمال بتكريم المتميزين على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد، ولها مساهماتها الكبيرة في إثراء الساحة في مؤسسات وقطاعات عدة، برز فيها أفراد ومؤسسات تميزت بالابتكار وبالتفكير المستقبلي الإبداعي، إضافة إلى الإنجازات المبتكرة في مجال الاستدامة، لافتين إلى أنه يحق للمشاركين من الأفراد والشركات الخاصة بكافة فئاتها، أو العامة والربحية وغير الربحية، تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً، فقط سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين عن كل ترشيح فائز.

وتشهد الجائزة لهذه الدورة إضافة فئات جديدة لجوائزها، حيث تكرم الابتكار والتميز: فئات الجوائز الفردية للمحترفين، وكذا إضافة الإنجازات المبتكرة في مجال الاستدامة، وجائزة الابتكار في مراكز اتصال العملاء، وجائزة الابتكار لقسم أو فريق خدمة العملاء، كما تم إضافة جائزة الابتكار لقسم أو فريق الموارد البشرية لفئة الموارد البشرية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية في 18 يناير 2024، والاحتفاء بهم في حفل مهيب بإمارة رأس الخيمة في الثاني من مارس 2024 بمنتجع موفنبيك بجزيرة المرجان.



