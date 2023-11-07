«إكسبو الشارقة» يروّج لفعالياته في سوق السفر العالمي بلندن

يشارك مركز إكسبو الشارقة في الدورة الـ 43 من معرض «سوق السفر العالمي» الذي ينظم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري، وذلك بهدف الترويج للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي ينظمها ويستضيفها المركز على مدى العام.



وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث ضمن وفد رسمي يضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي وفي إطار جهود الإمارة لاستعراض مقوماتها السياحية وأحدث تطورات وجهاتها ومشاريعها السياحية، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المعارض التي تشهدها الإمارة.



وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «يحرص مركز إكسبو الشارقة على المشاركة في سوق السفر العالمي بلندن بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي لما يشكله هذا المعرض الضخم من فرصة تتيح لنا تسليط الضوء على تنوع الفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي ننظمها ونستضيفها طوال العام، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، حيث تمثل مشاركتنا في هذا الحدث جزءاً من جهودنا المستمرة في تعزيز الشراكات الدولية وتقديم الفرص الاستثمارية في الإمارة».

وأضاف سيف المدفع: «نحن سعيدون للفرصة التي تمثلها هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز إكسبو الشارقة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز سمعة الشارقة وريادتها على خريطة سياحة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو العديد من القطاعات الأخرى المتصلة بها، وهو ما يجسد سعينا لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة».

وأوضح أن وفد المركز يعمل خلال مشاركته في سوق السفر العالمي على عقد اللقاءات مع العديد من الجهات والمؤسسات الكبرى على مستوى العالم بهدف توثيق التعاون معهم والسعي لبناء علاقات شراكة جديدة من خلال الحرص على عرض أحدث التطورات والمرافق والخدمات التي يقدمها المركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وإلى جانب مركز إكسبو الشارقة، يشارك في سوق السفر العالمي هذا العام في جناح الشارقة بالتعاون مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي» 18 هيئة حكومية وخاصة.

يشار إلى أن معرض سوق السفر العالمي في لندن حدثٌ عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة، يوفر للمهتمين بالقطاع السياحي فرصة التعرف على آلاف الوجهات والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم، ويستقطب نخبة من كبار المتحدثين ورجال الأعمال والشخصيات القيادية المختصة بمجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية والسياحية والثقافية.