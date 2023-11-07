«سياحة عجمان» توقع اتفاقية مع «فنادق ومنتجعات كاريزما» في سوق السفر العالمي بلندن

وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان اتفاقية تعاون مع فنادق ومنتجعات كاريزما، الرائدة عالمياً في إدارة الفنادق والمنتجعات، وذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العالمي، المقام في لندن من 6 حتى 8 نوفمبر الجاري.

وتمثل هذه الاتفاقية التزاماً بجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع السياحي في إمارة عجمان، ودولة الإمارات بصفة عامة، إضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على رؤية الجهتين المشاركتين في تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات، وإقامة إطار مشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتعبيراً عن هذا الالتزام، تُعنى الاتفاقية بتعاون الجهتين في دراسة وتنفيذ مشاريع سياحية وفندقية في إمارة عجمان، مع التركيز الأساسي على إنشاء منتجعات فاخرة من الفئة الخامسة ومشاريع ترفيهية فريدة تجمع بين الضيافة والترفيه.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن هذه الاتفاقية مع فنادق ومنتجعات كاريزما تشكل نقطة تحوّل كبيرة في رحلتنا للارتقاء بالسياحة في عجمان، التي تهدف الدائرة من خلالها إلى تنمية فرص الاستثمار والتركيز على إنشاء منتجعات متكاملة من الفئة الخامسة ورفع مستوى الإمارة بوصفها وجهة سياحية رئيسية.

وأضاف أن هذه الشراكة سترسخ الأسس للنمو والنجاح المستدام في قطاع السياحة في عجمان.

وقال نيمانيا كوستيتش، المدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات كاريزما: «نحن متحمسون للغاية للانطلاق في هذه الرحلة مع دائرة التنمية السياحية في عجمان. تمتلك فنادق ومنتجعات كاريزما سجلاً حافلاً في تقديم تجارب فندقية استثنائية، وهذا التعاون يتناسب بشكل مثالي مع مهمتنا في تعزيز قطاع الضيافة والترفيه عالمياً، وبالتعاون مع الدائرة، نتطلع إلى إنشاء مشاريع مبتكرة وفاخرة ستأسر قلوب المسافرين وتسهم في نمو قطاع السياحة في المنطقة».

وتختص فنادق ومنتجعات كاريزما بإدارة منشآت الفنادق والمنتجعات السياحية، وتتمتع بشراكات استراتيجية متميزة مع شركات في قطاع الفنادق والمنتجعات والضيافة والترفيه.