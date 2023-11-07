«غرفة أبوظبي» شريك داعم لـ«قمة الشمول 2023» بأبوظبي الخميس المقبل

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها في فعاليات «قمة الشمول 2023»، بصفة «الشريك الداعم» لهذا الحدث الذي يعد الأضخم من نوعه والأكثر تأثيراً في مجال التنوع والمساواة والشمولية على مستوى المنطقة، وذلك تأكيداً على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة كشريك استراتيجي في التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي.

ويأتي دعم «غرفة أبوظبي» لهذه القمة التي تنظمها مؤسسة «أورورا 50» الاجتماعية، وتعقد فعالياتها يومي 9-10 نوفمبر الجاري في «مركز أبوظبي للطاقة»، انطلاقاً من سعيها لتعزيز مساهمة رائدات الأعمال والمستثمرات في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتمكينهن من أداء دورهن الفاعل في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وانسجاماً مع استراتيجية الغرفة الهادفة إلى رفد منظومة الأعمال بالكوادر المؤهلة والمواهب الاستثنائية من الجنسين لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وبوصفها مظلة متكاملة لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني الإماراتي.

وتحظى القمة بدعم خاص من قبل «مجلس سيدات أعمال أبوظبي» التابع للغرفة، وذلك في إطار حرص المجلس على تحقيق رؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والمتمثلة في تطوير مهارات المرأة الإماراتية وتعزيز قدراتها على المشاركة الفاعلة والعادلة في مختلف مجالات التنمية إلى جانب الرجل.

مجتمع الأعمال

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تأتي مشاركة غرفة أبوظبي في قمة «الشمول» في سياق التزامنا بتمكين مجتمع الأعمال وتلبية احتياجاته، فضلاً عن إرساء بيئة اقتصادية واستثمارية متنوعة وشاملة، حيث نتطلع من خلال المشاركة في القمة إلى تبادل الرؤى مع نخبة من الخبراء الدوليين حول كيفية مساهمة هذه المبادئ في تعزيز النمو والابتكار».

وأكد القبيسي حرص غرفة أبوظبي على تمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من خلال إطلاق طاقاته الكامنة، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، إلى جانب احتضان الأعمال الناشئة والجديدة، ومواكبة التطور التقني في اقتصادات العالم بما يضمن تقديم خدمات رقمية ترتقي لمستوى تطلعات أعضاء الغرفة، وتوفير الخدمات الاستشارية والتثقيف والتدريب لرواد الأعمال والمستثمرين.

تمكين المرأة



من جهتها، قالت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «إن دعمنا لقمة الشمول ينبع من التزام مجلسنا بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل وضمان تكافؤ الفرص لرواد الأعمال، حيث نركز بشكل رئيسي على تمكين المرأة في المناصب القيادية من خلال تقديم التدريب والاستشارة وتعزيز الشراكات وغيرها من الممارسات».

وأضافت الفهيم: «إن مجلس سيدات أعمال أبوظبي حريص على تحفيز المرأة على تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والاستمرار فيها، وتقديم الدعم والتدريب والتأهيل والإرشاد المهني لها وتمكينها في القطاع الخاص، فضلاً عن احتضان الأعمال وتبني الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وذلك إلى جانب المشاركة والمساهمة الداعمة في كبرى الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض المحلية والعالمية التي تعزز من حضور المرأة في قطاع الأعمال».

جلسات حوارية

وتستقطب القمة أكثر من 900 مشارك، وما يزيد على 40 متحدثاً يمثلون 20 قطاعاً مختلفاً. وتشهد فعاليات القمة عدداً من الحوارات رفيعة المستوى وجلسات تفاعلية وعروضاً تقديمية ملهمة، إلى جانب معرض خاص يسلط الضوء على مبادرات التنوع والمساواة والشمولية.

ويشارك أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في جلسة حوارية بعنوان «أهمية التعاون في دفع عجلة التغيير - مواءمة استراتيجيات التنوع والمساواة والشمولية في القطاعين العام والخاص».

في حين، تشارك شيخة النويس، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي في جلسة بعنوان «ثقافة الشركات تبدأ من القمة - صياغة الاستراتيجيات بداية رحلة التنوع والمساواة والشمولية»، والتي تسلط الضوء على إنجازات رائدات وسيدات الأعمال والفرص الداعمة لهن في مجتمع الأعمال المحلي. كما يشارك المجلس في المعرض الذي يقام على هامش القمة.

دعم التحول

وتجمع «قمة الشمول» القادة الدوليين والإقليميين وأعضاء مجالس الإدارة وأهم المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار، بهدف مواصلة مسيرة التغيير والتعمق في التوجهات الناشئة وتبادل الرؤى القابلة للتنفيذ في أجندة التنوع والمساواة والشمولية، حيث تعتبر الحدث بمثابة منصة استثنائية لدعم التحول وتعزيز الابتكار وإحداث تأثيرات ملموسة، ولتكريس التوازن بين الجنسين على مستوى مجالس الإدارة.

يذكر أن مؤسسة «أورورا 50» الاجتماعية تتيح حلولاً رائدة للمشكلات العالمية من خلال ربط الأطراف المعنية للعمل معاً. وتتبع المؤسسة نهجاً فريداً يعتمد على استخدام أدوات «التفكير التصميمي» لضمان توفير بيئة مناسبة لصناع التغيير على مختلف مستويات المجتمع وعالم الأعمال، بهدف توفير الحلول المناسبة وتحقيق التأثير الملموس، فضلاً عن زيادة تمثيل المرأة على مستوى مجالس الإدارة من خلال اعتماد نهج شامل وبرامج تدريبية متنوعة، وتحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل.