مصرف الإمارات للتنمية يستعرض حلوله التمويلية المبتكرة في «جلفود للتصنيع»

يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، خلال مشاركته في معرض «جلفود للتصنيع»، الذي تقام فعالياته خلال الفترة بين 7 إلى 9 نوفمبر 2023، مجموعته الواسعة من الحلول التمويلية المخصصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لأجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، التي يأتي الأمن الغذائي في مقدمتها.



ويدعو مصرف الإمارات للتنمية زوار المعرض لزيارة جناحه للاطلاع على حزم التمويل التي يقدمها، وكذلك على «مقياس الأداء التنموي»، الذي طوره لتقييم أهلية الشركة أو المشروع للحصول على التمويل. وإلى جانب معايير التمويل المعتادة التي تستخدمها المصارف التجارية، يستخدم المصرف «مقياس الأداء التنموي» لتقييم الأثر الاقتصادي التنموي، ويشتمل المقياس على معايير كمية ونوعية، مثل تأثير المشروع على نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، إضافة إلى القيمة الوطنية المضافة للمشروع واعتماده التكنولوجيا المتقدمة أو إسهامه في إطلاق قطاعات جديدة أو التوسع في قطاعات قائمة.

ويسعى المصرف إلى تمكين الشركات بجميع أنواعها والمزارعين المحليين والمنتجين والمؤسسات الزراعية والشركات المتخصصة بصناعة الأغذية، عبر حثهم على الاستفادة من الحلول التمويلية والدعم المخصص لقطاع الأمن الغذائي في الإمارات، حيث يوفر المصرف حلولاً تمويلية طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم إماراتي مع فترات سداد مريحة تصل إلى عشر سنوات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يحرص مصرف الإمارات للتنمية على تقديم الدعم المالي لمصنعي الأغذية والمعدات ومبتكري القطاع للاستثمار في ابتكاراتهم ودعم نموهم وتطورهم، وذلك ضمن التزامه الدائم بتمكين قدرات الإنتاج والتصنيع المحليين في القطاعات ذات الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة في دولة الإمارات».

وشدد النقبي على أنه مع التطورات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الإنتاج الزراعي عالمياً، تبرز الأهمية الكبيرة لتوفير أفضل أنواع الدعم لزيادة إنتاج الغذاء المستدام وطويل المدى، بدءاً من المزارع العضوية إلى مصانع الأغذية متعددة الجنسيات في دولة الإمارات، وقال: «مشاركة المصرف في معرض «جلفود للتصنيع» مهمة؛ لأنه يعد من أهم المنصات التي تسهم في الوصول إلى أصحاب المشاريع، وشرح الحلول التمويلية المرنة التي يقدمها المصرف لهم، وبما يعزز فرص تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».



وتتماشى حلول المصرف لتمويل الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية مع الاستراتيجيات الوطنية لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة، وتعزيز الالتزام بتمويل التغير المناخي والنمو المستدام، كما تسعى الحلول التمويلية المرنة التي يوفرها المصرف إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع، ودعم تبني التكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ويعتبر مصرف الإمارات للتنمية المصرف التنموي الوحيد في دولة الإمارات، وبالتالي فهو يركز على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تسهم في حفز التأثير الاقتصادي والابتكار، كما يدعم كذلك الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لبناء اقتصاد ديناميكي شامل ومستدام.



ويقوم المصرف بسد فجوات التمويل من خلال استعداده لتمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية التي قد تواجه تحديات في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه من البنوك التجارية. ويقدم البنك التمويل المباشر وغير المباشر بفترات سداد مريحة وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع، وأسعار فائدة منخفضة مع فترات سماح، ما يساعد قطاع الأغذية على التطور بسرعة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.