ضبط الهدر واستدامة صناعة الأغذية أولويات «جلفود للتصنيع»

تركز النسخة الحالية من معرض جلفود للتصنيع، على قضايا الاستدامة في صناعة الأغذية، سواء من ناحية تقليص الهدر وضبط وتحسين كفاءة الطاقة المطلوبة لعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى كفاءة واستدامة ومكننة عمليات التغليف والنقل والتخزين.

وأكد مسؤولون وعارضون، خلال فعاليات المعرض الذي انطلق، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر على مدار ثلاثة أيام، أن الاستدامة لم تعد خياراً في قطاع صناعة الأغذية، وأن الكثير من شركات القطاع تتجه نحو تحقيق أهداف طموحة من حيث الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.

وقال جعفر شبر، المدير التجاري لفعاليات قطاع الأغذية في مركز دبي التجاري العالمي: النسخة الحالية من معرض جلفود للعام الجاري هي الأكبر، مع 3000 شركة عارضة من 80 دولة ينتشرون في 21 قاعة من قاعات مركز دبي التجاري.

وأضاف: نتوقع أن تستقطب النسخة الحالية من المعرض نحو 36 ألف زائر من المهتمين في القطاع، سواء العاملين في مجال التصنيع أو الاستيراد والتصدير أو حتى الفنادق والمطاعم.



وأشار إلى الحضور القوي للابتكارات الخاصة بالاستدامة، لافتاً إلى أن جميع العارضين تقريباً لديهم تركيز كبير على الحلول الخاصة بالاستدامة، فمن ضمن العارضين من يقدم حلولاً مستدامة لتعليب الأغذية، ومنهم من يقدم حلولاً ومكائن تسهم في تخفيض الطاقة والانبعاثات خلال عملية تصنيع الأغذية.



ونوّه شُبر، بأن المركز التجاري يحتضن العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية، فبالإضافة إلى المعرض الحالي الخاص بالتصنيع، هناك معرض جلفود وهو من أكبر المعارض العالمية في مجال الأغذية وسيكون في شهر فبراير من العام المقبل، بالإضافة إلى معرض جلفود جرين الذي سيكون في سبتمبر من العام المقبل ويختص في استيراد وتصدير الفواكه والخضراوات وكذلك يركز على الاستدامة وعلى الزراعة.

وقال نيلز هوغارد، المدير العام لشركة تتراباك العربية: يسلط معرض جلفود للتصنيع الضوء على أحدث الابتكارات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي فيما يتعلق باستدامة هذه الصناعة.

وأضاف: حلول تغليف وتعبئة المواد الغذائية الأكثر استدامة في العالم والحلول الشاملة من شأنها إحداث تأثير إيجابي على الكوكب، وبالتالي نعمل على مشاركة أحدث التطورات والابتكارات بما يحقق الفائدة على مستوى الصناعة بأكملها.

وأشار إلى أنهم يستعرضون من خلال جناحهم الإجراءات الرئيسية التي يتم اتخاذها محلياً وإقليمياً وعالمياً للوصول إلى هدف صافي صفر انبعاثات في العمليات بحلول 2030.

من جهته أفاد رامي يونس، المدير العام لشركة «سويس لوج ميدل إيست»، بأن صناعة الأغذية والمشروبات في دبي باتت مجالاً ديناميكياً، يتطلب من الأطراف الفاعلة توسيع إنتاجهم مع مراعاة تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، وإيجاد الحلول للتحديات القائمة المتعلقة بالمناخ وندرة المياه والجودة.

وقال: يشكل الطعام الذي يتم فقدانه أو هدره سنوياً أكثر من 30 %، وهو مصدر هائل لانبعاثات غازات الدفيئة وإهدار للموارد الطبيعية، ولذلك تعتبر التكنولوجيا المتطورة، مثل الأتمتة والروبوتات، عاملاً رئيسياً لتحقيق التقدم في هذا المجال وتحسين استدامة سلاسل الإمداد في آن واحد.



وأضاف أنه وتماشياً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الاستدامة، نقوم خلال المعرض بتقديم مجموعة من الحلول المتنوعة الخاصة التي تعتمد على البيانات ومناولة المواد بواسطة الروبوتات، والتي من شأنها تعزيز الإنتاجية وتخفيض الوقت المخصص لدورة الطلبات والتكيف مع الطلبات المتغيرة.