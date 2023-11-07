«شروق» تستعرض وجهاتها وجهودها في السياحة المستدامة بسوق السفر العالمي في لندن

تستعرض «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق) مشروعاتها المستدامة واستراتيجياتها ووجهاتها الصديقة للبيئة التي أسهمت في تغيير مشهد قطاع السفر والسياحة في المنطقة، مؤكدة دورها الريادي في حركة الاستدامة بالمنطقة، وذلك في مشاركتها الثامنة عشرة على التوالي في «سوق السفر العالمي»، الذي تُعقد فعالياته في الفترة 6 - 8 نوفمبر، بمركز «إكسيل» للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانيّة لندن.



ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات العربيّة المتحدّة قمة «مؤتمر الأطراف» (COP 28)، تُسلّط «شروق» الضوء في مشاركتها ضمن جناح الإمارة الذي تقوده «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، في الجناح رقم «إس 6 - 200» بالقاعة «إس 6»، على منجزات الشارقة السبّاقة على مستوى المنطقة في الجمع بين مقومات النمو والاستدامة الشاملة، والتي جعلتها وجهة رائدة في قيادة التحوّل الإيجابي لمفهوم ودور السياحة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا.

مشروعات سياحيّة بيئيّة مستدامة

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يشهد العالم توجّهاً نحو بناء منظومة اقتصادية جديدة تراعي الموارد وتحافظ على البيئة، وذلك بتكييف الممارسات وتطويرها في القطاعات كافة، وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا في شروق أنّ الاستدامة ليست مجرد سمة من سمات مشروعاتنا، بل عنصر أساسي في منهجيتنا».

وأضاف: «تستلهم شروق مشروعاتها من التنوع الطبيعي للمشهد الجغرافي في إمارة الشارقة، ما يجعلها واحدة من أغنى الإمارات من ناحية المحميات الطبيعية والبيئية في الدولة. وتتيح لنا المشاركة في سوق السفر العالمي 2023 استعراض وجهات السياحة البيئية التي تؤكد مكانة الشارقة وجهةً سياحيّة واستثماريّة رائدة على المستوى العالمي، وتحظى باهتمام المسافرين والمستثمرين الذين يتمتعون بالوعي البيئي، وخاصة أنّ قطاع السياحة البيئية عالمياً يشهد نمواً مستمراً، فبلغ حجمه نحو 125 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 333 ملياراً بحلول سنة 2027».

وأكّد أنّ جهود «شروق» تجاه دعم الاستدامة لا تقتصر على إطلاق المشروعات الصديقة للبيئة، وإنما أيضاً تشمل الشراكة مع مجتمعات الأعمال من منطلق ضرورة حماية الكوكب والسكان والحفاظ على جودة حياة عالية.



مغامرات في الطبيعة



وتتضمن محفظة «شروق» مجموعة من المشروعات التي تتبنى الاستدامة وتحافظ على الجمال الطبيعي لإمارة الشارقة وتراثها الغني، ابتداءً بمشروعات الضيافة الفاخرة والوجهات الترفيهية ذات المستوى العالمي، وُصولاً إلى الفعاليات الثقافية التي تعدّ حاضنة للمجتمع العالمي.

وتشمل الوجهات الرائدة التي تعرضها «شروق» في «سوق السفر العالمي 2023» مشروعين بارزين، الأول «مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية» الذي يقع وسط المشهد الصحراوي الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحتضن الحياة النباتية والحياة البرية وآثار حضاراتها القديمة التي تعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ، من العصر الحجري، وحتى العصر الإسلامي وصولاً إلى العصر الحديث، ويجمع المشروع بين المغامرة والتعليم، إذ يعكس استراتيجية «شروق» المبتكرة في الحفاظ على أحد أبرز المواقع التاريخية والأثرية وأكثرها أهمية في المنطقة مع توفير الفرصة للسياح للاستمتاع بالبيئة الصحراوية، أما المشروع الثاني فهو «جزيرة النور»، التي تتميز بالتنوع الطبيعي والممارسات الصديقة للبيئة في الشارقة، إذ إنها تجمع الفن والترفيه والطبيعة في وجهة واحدة تمثل مركزاً للتعليم والتوعية والتثقيف البيئي، وتحرص الجزيرة على إيصال رسالتها التي تؤكد أهمية الاستدامة والحفاظ على الطبيعة إلى جميع زوارها.

وتعرض «شروق» في «سوق السفر العالمي 2023» عدداً من مشروعات الضيافة الفاخرة، تتضمن «لوكس منتجع الجبل»، في خورفكان و«لوكس منتجع البردي» في الذيد اللذين يقدمان تجارب تفاعلية وسط الطبيعة؛ و«فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة» و«جناح السراي - بيت خالد بن إبراهيم» في وجهة «قلب الشارقة» التي تحتفي بتاريخ دولة الإمارات؛ و«مجموعة الشارقة للضيافة» في المنطقة الوسطى والشرقية التي تشمل «قرية نجد المقصار» و«رحّال» و«نزل القمر» و«نزل الرفراف» و«واحة البداير» و«نزل الفاية».



وتتبنى جميع وجهات «شروق» في قطاع الضيافة الفاخرة ممارسات الاستدامة، من سياسة تحقيق «صفر نفايات من المواد البلاستيكية»، والإضاءة الموفرة للطاقة، وإمدادات المياه ذات الضغط المنخفض، إلى خفض النفايات وإعادة تدويرها، والإمدادات الغذائية من الشركات المحلية كما يعمل فريق «شروق» في جميع هذه المشروعات على تقليل الطباعة الورقية، واتباع بروتوكولات ترشيد الاستهلاك، ويشارك في المبادرات السنوية للتشجير، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة.

وإلى جانب التركيز على المشروعات؛ تسلط «شروق» الضوء على جهودها الحثيثة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية في مشروعات ووجهات السياحة البيئية، وبفضل محفظتها المتنوعة في هذا القطاع والمواقع الاستراتيجية لوجهاتها؛ تتمتع «شروق» بمكانة رائدة في حركة الاستدامة، إذ يتماشى نهجها في اختيار مواقع المشروعات وتسخير المقومات والعناصر الطبيعية فيها بشكل يخدم صناعة السياحة البيئية والمستدامة.