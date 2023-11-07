1300 خبير يبحثون الاستدامة والحلول الرقمية في مؤتمر التدقيق الداخلي بأبوظبي

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي «GAM» بمشاركة أكثر من 1300 خبير من 28 دولة يناقشون العديد من القضايا في قطاعات الصناعة، وممارسات الاستدامة، والحلول الرقمية وطرح العديد من الحلول للتحديات التي تواجه مهنة التدقيق الداخلي. ويستمر المؤتمر على مدار يومين وتنظمه جمعية المدققين الداخليين في الإمارات تحت رعاية ديوان المحاسبة.

التنمية المستدامة

وألقى محمد راشد الزعابي وكيل ديوان المحاسبة كلمة ديوان المحاسبة قال فيها: تمتد جذور الاستدامة لتصل إلى مجال التدقيق الذي تُوليه بلادنا الأولوية في سبيل تعزيز النمو المستدام، ونعي وعياً تاماً دور التدقيق المستدام في هذا الشأن، فعبر ضمان الشفَافَة المالية والمساءلة والممارسات الأخلاقية التي تعطي التأثيرات البيئية والاجتماعية طويلة المدى الأولوية، يجسد التدقيق المستدام التزامنا وتفانينا من أجل مستقبل أكثر خضرة ومسؤولية.

عالم التدقيق

وأكد عبدالقادر علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، في كلمته الافتتاحية أهمية المؤتمر الكبيرة في عالم التدقيق. وأوضح أن المؤتمر ليس مجرد تجمع وإنما تلتقي فيه ألمع العقول في مجال التدقيق لإعادة تعريف وتشكيل مستقبل المهنة، مشيراً إلى أن الحدث أول مرة ينعقد خارج الولايات المتحدة وتستضيفه دولة الإمارات.

جائزة الاستدامة

وأكد عبدالقادر عبيد علي للبيان أن المؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي أول مؤتمر متخصص لمديري التدقيق على مستوى العالم، ويقام أول مرة خارج الولايات المتحدة منذ أكثر من 44 عاماً. وأوضح أن المؤتمر شهد إطلاق جائزة الاستدامة في التدقيق الداخلي، إذ تتنافس المؤسسات المشاركة في نقل تجاربها وخبراتها في المجال وتشمل الجائزة العديد من الفئات فهناك جائزة للحوكمة، وكذلك مجال تقنية المعلومات، والاحتيال والفساد الإداري. وأضاف إن التدقيق ليس في الجانب المالي فقط ولكنه في جميع مجالات الاستدامة، مشيراً إلى أن العالم يواجه اليوم الكثير من التحديات المناخية. وأضاف إن مؤتمر العقول المبدعة في التدقيق الداخلي يعد منصة تنطلق إلى cop 28.