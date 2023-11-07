12 شركة صناعية إماراتية تشارك في «واير 2024» في دوسلدورف بألمانيا

أعلنت 12 شركة صناعية إماراتية مشاركتها في المعرض المزدوج، واير 2024 وتيوب 2024 الذي ينظمه مشروع دوسلدورف في ألمانيا في الفترة من 15 وحتى 19 أبريل من العام المقبل وذلك مع تزايد الإقبال والاهتمام بصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية إذ تتطلع هذه الشركات إلى تعزيز إمكاناتها التصديرية بشكل أكبر عبر المشاركة في الفعاليات والمعارض العالمية.

وقال فريدريش جورج كيرر، مدير المحفظة العالمية لتقنيات الأسلاك والأنابيب والتدفق ميسي دوسلدورف جي إم بي إتش في مؤتمر صحفي في دبي عن المشاركين في هذا المعرض: إن 132 شركة من الشرق الأوسط والهند أكدت مشاركتها، ومن ذلك 12 شركة من الإمارات و110 شركات من الهند، وانضمت إلى نظيراتها العالمية للاستفادة من الفرص التي توفرها السوق العالمية والتي من المتوقع أن تنمو من 330 مليار دولار أمريكي في سنة 2021 إلى أكثر من 420 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2026 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وأضاف: مع النمو القوي والمتزايد في تطوير البنية التحتية في قطاعات مثل النفط والغاز والاتصالات والبناء والتصنيع الصناعي، أصبح الشرق الأوسط مكاناً رائعاً لصناعة الأسلاك والكابلات والأنابيب.

وأضاف كيرر: ستكون «واير 2024» و«تيوب 2024» منصة جذب بالنسبة للشركات، لعرض نقاط قوتها والشراكة مع الشركات العالمية لدفع الصناعة إلى الأمام مع الابتكار والاستدامة.

وأشار إلى أن شركات الشرق الأوسط استحوذت على مساحة عرض تراكمية تبلغ 1.142 متر مربع هذا العام من دولة الإمارات دوكاب التي تصدر أكثر من 60% من منتجاتها إلى 45 سوقاً في جميع أنحاء الخليج وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين أما عن المشاركين الآخرين فهم من البحرين ومصر وإيران وعُمان.

ويشارك في واير 2024 وتيوب 2024، نحو 2000 عارض من 60 دولة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا، موزعة على أكثر من مليون قدم مربعة.

إن الشرق الأوسط مهم للغاية بالنسبة للأسلاك والأنابيب نظراً لأن عدداً كبيراً من الزوار التجاريين يأتون من المنطقة. في العرض الأخير، بلغت نسبة الحضور 5,5% من مجمل الزوار.



وبصرف النظر عن الآلات والمعدات الخاصة بإنتاج الأسلاك والكابلات والأنبوب، فإن واير 2024 وتيوب 2024 سيعرض أيضاً منتجات المعالجة والمنتجات النهائية والتقدم التكنولوجي في معالجة الأنابيب وتكنولوجيا التشكيل والمزج والآلات والمعدات وما إلى ذلك.