ائتلاف «مصدر» يطور مشروع طاقة شمسية في السعودية بقدرة 1100 ميجاواط

أعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر، وشركة «إي دي إف رينوبلز»، و«شركة نسما» السعودية، عن توقيع اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، يقوم بموجبها ائتلاف الشركات الثلاث بتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 1100 ميجاواط في المملكة العربية السعودية، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وسوف يعمل الائتلاف على تسخير الخبرات الواسعة لكل من «مصدر» و«إي دي إف رينوبلز»، و«شركة نسما» السعودية في مجال الطاقة المتجددة، لتطوير هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو مليار دولار. ومن المتوقع أن يستكمل الإغلاق المالي لمحطة الحناكية للطاقة الشمسية في أوائل عام 2024، على أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025. وكانت الشركة السعودية لشراء الطاقة قد أرست عطاء تطوير المشروع على الائتلاف الذي قدم أقل سعر تكلفة، بلغ 16.84 دولاراً لكل ميجاواط ساعي.

وبهدف دعم الاقتصاد المحلي، سيتم توفير ما لا يقل عن 19 بالمئة من المعدات والمواد والخدمات من شركات سعودية خلال مرحلة الإنشاء. وستصل نسبة الكوادر السعودية العاملة إلى 50 بالمئة خلال الأعوام العشرة الأولى من التشغيل، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 75 بالمئة خلال كامل الفترة التشغيلية للمشروع.

وستدعم محطة الحناكية للطاقة الشمسية، الواقعة في منطقة المدينة المنورة، تحقيق هدف المملكة العربية السعودية بتوفير نحو نصف حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما أنها ستصبح إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وسيقوم الائتلاف بتطوير وتشغيل وتملك المحطة بموجب اتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً.



وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تفخر «مصدر» بالفوز بعطاء تطوير محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1100 ميجاواط وتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تعد سوقاً رئيسية واستراتيجية لشركة «مصدر». ونحن ملتزمون بالمساهمة الفاعلة في دعم جهود وزارة الطاقة والشركة السعودية لشراء الطاقة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء في إطار مساعي المملكة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060».



من جانبه، قال برونو بنساسون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف رينوبلز»: «تمثل محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1100 ميجاواط مشروعاً بارزاً جديداً تنفذه «إي دي إف رينوبلز» بالتعاون مع شركائها «مصدر» و«نسما»، وبدعم كبير من شركة السعودية لشراء الطاقة ووزارة الطاقة السعودية. سوف نعمل معاً على استكشاف الفرص الغنية في مجال الطاقة النظيفة بالمملكة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الذي حددته رؤية السعودية 2030، المتمثل في توفير نحو نصف حاجة المملكة من الكهرباء من مصادر متجددة، سعياً لبناء مستقبل مزدهر يقوم على أسس مستدامة.

ويأتي هذا المشروع بعد تطوير كل من محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط، ومحطة جنوب جدة للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط، لتسهم مثل هذه المشاريع في رسم ملامح مستقبل واعد. ونحن ملتزمون بمواصلة مساهمتنا في تطوير مشاريع ذات قيمة طويلة الأجل، ودعم جهود التغيير الإيجابي في المملكة بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة».

وبدوره قال فيصل التركي، رئيس مجموعة «نسما»: «تجسد «نسما للطاقة المتجددة»، إحدى الشركات الرئيسية التي تندرج ضمن مجموعة «نسما القابضة»، التزامنا الراسخ بالمساهمة بشكل فاعل في دعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة التي أقرتها رؤية السعودية 2030. ونحن فخورون بالمشاركة في تطوير محطة الحناكية للطاقة الشمسية، التي تشكل مشروعاً نوعياً يدعم استراتيجية المملكة للطاقة المتجددة، ونؤكد أننا ماضون في تعزيز دورنا ومساهماتنا في هذا المجال».

وأضاف التركي: «يعكس مشروع الحناكية للطاقة الشمسية جهودنا الرائدة في دعم المسيرة الطموحة لقطاع الطاقة المتجددة السعودي، الهادفة إلى ترسيخ ريادة المملكة عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة، وما من شك في أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه».