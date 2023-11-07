النفط يعمّق خسائره ويحوم عند 81 دولاراً بتراجع 4% بسبب مخاوف الطلب

انخفضت أسعار النفط 4 % اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بالطلب ناجمة عن تباين بيانات صينية وتراجع توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات إلى 81.9 دولاراً للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من ثلاثة دولارات إلى 77.65 دولاراً للبرميل.

وعلى جانب الطلب، أظهرت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر نمواً قوياً على أساس سنوي وأساس شهري، لكن إجمالي صادراتها انكمش بوتيرة أسرع من المتوقع.

وقالت فيونا سينكوتا المحللة في سيتي إندكس: «البيانات تشير إلى استمرار تراجع التوقعات الاقتصادية الصينية بسبب تدهور الطلب في أكبر وجهة لتصدير النفط وهي الغرب».

كما أن التوقعات بتقليل تشغيل مصافي تكرير النفط الخام في الصين بين نوفمبر وديسمبر يمكن أن يحد أيضاً من الطلب على النفط ويؤدي إلى زيادة انخفاض الأسعار.

وارتفع الدولار من أدنى مستويات سجلها في الآونة الأخيرة، مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبدد نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس، الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة قائلاً إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى بذل المزيد من الجهد لخفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة. وينتظر المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الأربعاء والخميس.