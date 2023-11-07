ارتفاع ثروة ترامب بمقدار 500 مليون دولار منذ خروجه من الرئاسة



أظهر مؤشر بلومبرج للمليارديرات ارتفاع ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ خروجه من الرئاسة في يناير 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ثروة ترامب الذي تجري محاكمته حاليا بتهمة تضخيم القيمة الحقيقية لثروته على مدى أكثر من 10 سنوات، بلغت حاليا 1ر3 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار في 2021.

وأشارت بلومبرج إلى أن ترامب أمضى الاثنين وهو يحاول إقناع المحكمة بطريقة تقييمه لأصوله ونفي اتهامات الاحتيال والفساد الموجهة إليه.

وجاءت الزيادة الصافية في قيمة ثروة ترامب

في الوقت الذي أظهرت فيه شركاته مرونة كبيرة في مواجهة الحالة السيئة للسوق العقارية.





في الوقت نفسه فإن انتقاله إلى ولاية فلوريدا عقب خروجه من البيت الأبيض، تزامن مع ازدهار اقتصاد الولاية، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المالية لأشهر عقارين يمتلكهما وهما مار ا لاجو في منطقة بالم بيتش ومنتجع دورال في مدينة ميامي، في حين زادت إيرادات باقي ملاعب الجولف التي يمتلكها بأكثر من 50% منذ 2019.



وبعد بيع فندقه في واشنطن وسداد القروض أصبحت لدى ترامب سيولة نقدية كبيرة مع التزامات مالية أقل من أي وقت طوال العقد الماضي.

وقال إيريك ترامب نجل الرئيس السابق والنائب التنفيذي لرئيس مؤسسة ترامب إن المؤسسة لم تكن أقوى ولا أفضل في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، مضيفا: "نحن لدينا أكبر قدر من السيولة النقدية وأقل قدر من الديون نحن في مرحلة خيالية".