Tuesday, 07 November 2023 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتوم بن محمد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ولَّدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى

11/7/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات،
ولَّدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى خلال الفترة الماضية.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "انطلقت اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعد التجمع الحكومي الأهم لصناع القرار في الدولة والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ سنوات ضمن منهجية جديدة لتطوير العمل الحكومي".

وأضاف سموه: "عبر هذه الاجتماعات وُلدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى خلال الفترة الماضية".

وختم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد تدوينته قائلاً: "بالطاقات الشابة والمبدعة في حكومة الإمارات نسعى لتحقيق مستقبل أفضل للوطن تلبيةً لرؤى وطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حفظهم الله- لتعزيز ريادتنا الحكومية عالمياً لنبقى في صدارة الأمم".

MENAFN07112023000110011019ID1107389172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث