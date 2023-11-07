مكتوم بن محمد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ولَّدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن

الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات،

ولَّدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى خلال الفترة الماضية.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "انطلقت اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعد التجمع الحكومي الأهم لصناع القرار في الدولة والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ سنوات ضمن منهجية جديدة لتطوير العمل الحكومي".

وأضاف سموه: "عبر هذه الاجتماعات وُلدت أهم الأفكار التي تقف وراء إنجازاتنا الكبرى خلال الفترة الماضية".

وختم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد تدوينته قائلاً: "بالطاقات الشابة والمبدعة في حكومة الإمارات نسعى لتحقيق مستقبل أفضل للوطن تلبيةً لرؤى وطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -حفظهم الله- لتعزيز ريادتنا الحكومية عالمياً لنبقى في صدارة الأمم".