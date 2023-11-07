فرنسا تعلن إجلاء أكثر من 100 فرنسي من قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن أكثر من مئة فرنسي تمكّنوا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقالت الوزارة في بيانها "تمكّنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والوكلاء وأصحاب الحقوق من مغادرة" قطاع غزة الاثنين والثلاثاء، "وهم بأمان في مصر".
وأضافت "يرفع ذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مئة".
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