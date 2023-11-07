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فرنسا تعلن إجلاء أكثر من 100 فرنسي من قطاع غزة

11/7/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن أكثر من مئة فرنسي تمكّنوا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت الوزارة في بيانها "تمكّنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والوكلاء وأصحاب الحقوق من مغادرة" قطاع غزة الاثنين والثلاثاء، "وهم بأمان في مصر".

وأضافت "يرفع ذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مئة".

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