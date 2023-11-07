فرنسا تعلن إجلاء أكثر من 100 فرنسي من قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن أكثر من مئة فرنسي تمكّنوا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت الوزارة في بيانها "تمكّنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والوكلاء وأصحاب الحقوق من مغادرة" قطاع غزة الاثنين والثلاثاء، "وهم بأمان في مصر".

وأضافت "يرفع ذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مئة".