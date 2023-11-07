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استقالة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا بسبب فضيحة فساد

11/7/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا بصورة مفاجئة بعد أن داهمت الشرطة مقر إقامته ووزارات حكومية وممتلكات أخرى في إطار تحقيق واسع النطاق في فضيحة فساد.

وقال كوستا في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء إنه قدم استقالته لرئيس البلاد مارسيلو ريبيلو دي سوسا.

وذكر السياسي الاشتراكي أنه مستريح الضمير، ولكن المزاعم التي تحيط به خطيرة للغاية بحيث لا يمكنه الاستمرار في منصبه.

وتتعلق التحقيقات بشكوك حول تلقي رشى ومحاباة بشأن تخصيص مناطق امتياز للتنقيب عن الليثيوم وانتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب وكالة الأنباء البرتغالية الرسمية (لوزا)، وشبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية البرتغالية "أر.تي.بي" ووسائل اعلام برتغالية أخرى.

وافادت التقارير الإخبارية أنه تم احتجاز خمسة أشخاص، من بينهم كبير موظفي الحكومة فيتور إيسكاريا.

وأكد مكتب الادعاء العام أن أعمال التفتيش شملت عشرات المقار السكنية والمكاتب، بما في ذلك وزارات البنية التحتية والبيئة، ومقر إقامة رئيس الوزراء. ولم يكشف الادعاء العام ولا الشرطة مزيدا من التفاصيل.

وجاءت الاستقالة المفاجئة بعد أن طالبت أحزاب المعارضة في البلاد كوستا /62 عاما/ بالاستقالة، ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة.

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