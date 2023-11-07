حمدان بن زايد يوجه بتسخير كل الإمكانات لتنفيذ أوامر رئيس الدولة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة



وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتسخير كل الإمكانات لتنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، من خلال عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وقال سموه إن أوامر صاحب السمو رئيس الدولة تأتي في إطار استجابة الإمارات الإنسانية لصالح الأشقاء، والتي بدأت منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة، وتعزيزا لمبادراتها المستمرة على الساحة الفلسطينية في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر الرابع لهذا العام بمقر الهيئة اليوم، والذي خصص لمناقشة استعدادات الهيئة الجارية لتقديم المزيد من المساعدات العاجلة والطارئة للمتأثرين في قطاع غزة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات لن تدخر وسعا في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية الراهنة للأشقاء، وتحسين مجالات الاستجابة الإنسانية التي تحدث فرقا في الجهود الدولية المبذولة حاليا للحد من معاناة المتضررين من الأحداث، والوقوف بجانبهم حتى تنجلي ظروفهم الراهنة.

ووجه سموه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بحشد إمكانات الهلال الأحمر الإغاثية والبشرية واللوجستية، واستنفار الكوادر التطوعية خاصة في المجالات الطبية للانخراط ضمن عملية "الفارس الشهم 3" وتعزيز برامجها ومبادراتها الإنسانية والصحية.

واستعرض اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر، بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس المجلس، الوضع الإنساني في قطاع غزة بصورة عامة، من خلال التقارير التي أعدتها الهيئة في هذا الصدد.