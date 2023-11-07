القسام تدمر 15 آليةً عسكريةً للاحتلال

القسام تدمر 15 آليةً عسكريةً للاحتلال
التاريخ
11/7/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا
خلال الـ24 ساعةً الأخير
من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.
وتابعت: كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.
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