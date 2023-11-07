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القسام تدمر 15 آليةً عسكريةً للاحتلال

11/7/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا
خلال الـ24 ساعةً الأخير
من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.

وتابعت: كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.

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