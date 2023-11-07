النمر الورقي.. مظلات الهواة تتحول لمقاومة الاحتلال في غزة (فيديو)

MENAFN - Khaberni) خبرني - منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها تقنيات الطيران المظلي بمحرك "موتور" أو ما يُعرف بـ"Powered paragliding"، لم يعتقد أحد أنها يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية إلا في نطاقات ضيقة، حتى إنها في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والعديد من البلدان الأخرى تُصنف هذه التقنية في فئة "الطيران الخفيف جدا"، وهي لا تحتاج إلى تصاريح وينظم مستخدموها أمورهم بأنفسهم، كونهم في الأساس رياضيين يودون تحدي أنفسهم واستكشاف الطبيعة.

ولا نظن أننا رأينا من قبل استخداما لهذه الآلة في عمليات عسكرية مباشرة وبهذه الكثافة مثلما حصل بالأمس في عملية طوفان الأقصى، حينما تمكنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) من تحقيق اختراق استثنائي لبعض المستوطنات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، عن طريق أدوات غير عسكرية بالمرة من دراجات نارية وقوارب عادية وأخيرا المظلات العاملة بالموتور التي ظهرت في مقاطع فيديو نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. تسببت العملية حتى لحظة كتابة هذه الكلمات في سقوط قرابة 350 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 1800 جريح، وعشرات الأسرى، فيما وُصف بأنه أكبر فشل أمني واستخباراتي وعسكري لدولة الاحتلال منذ حرب أكتوبر 1973.

وفي حين أن بعض الدول مثل صربيا والولايات المتحدة الأميركية والهند وروسيا سبق أن اعتمدت صورا من هذه التقنية للاستخدام العسكري، فإن استخدامها انحصر غالبا في أغراض الاستطلاع والمراقبة وتحديد الأهداف، إلى جانب البحث والإنقاذ والتصوير الجوي واكتشاف الألغام ومراقبة الحدود. وفي الولايات المتحدة تحديدا شارك الطيران المظلي بمحرك في عمليات مراقبة المجرمين وتتبع خطوط تهريب المخدرات.

وإذا قررنا مثلا أن نقارن بين نوعين من هذه التقنيات يتشابهان إلى حدٍّ كبير، هما "الطيران المظلي العامل بمحرك" (Powered paragliding) و"المظلات التي تعمل بالطاقة" (Powered parachute)، فسنجد أن الأخيرة أقرب للاستخدام في العمليات شبه العسكرية مثل الاستطلاع والإنقاذ كونها أكبر وتتحمل وزنا أثقل وتطير على ارتفاع أعلى ولمسافة أطول، وفي الوقت نفسه فإن التحكم بها أسهل عن طريق دواسات قدم تتحكم في اتجاه دفع المروحة بينما يكون التحكم في الطيران المظلي العامل بموتور أصعب كونه يعتمد على حلقات يمسكها الطيّار بيديه، وليس عن طريق القدم.

صقور في السماء بتكلفة ممتازة لكن على الجانب الآخر فإن تقنيات الطيران المظلي بمحرك تتمتع بنسب انزلاق وسرعات أفضل، بخلاف أنها تطير على ارتفاعات منخفضة نسبيا ما يعزز قدرتها على التخفي، والأهم أنه يمكن إطفاء محركها خلال الطيران لخفض الضوضاء تماما، وفقط يستعين قائد الرحلة بدفع الرياح مثل أي مظلة من هذا النوع، ما يزيد القدرة على التخفي، ويناسب العمليات المباغتة من هذا النوع.

وبالطبع هناك مزايا أخرى تجعل من الطيران المظلي بمحرك مناسبا جدا للفلسطينيين، وعلى رأسها التكلفة المنخفضة، فما تنفقه طائرة هيليكوبتر في ساعة واحدة يساوي 300-400 ضعف ما تنفقه مظلات من هذا النوع في ساعة واحدة، هذا إلى جانب سهولة وانخفاض تكلفة الصيانة، وسهولة استبدال قطع الغيار، وكذلك انخفاض تكاليف استهلاك الوقود.

ومع ذلك، فإن هذه التقنية لديها قيود عدة مثل أثر الظروف الجوية القوي، وبالتالي هناك حاجة إلى التدريب الجيد، لأن شخصا ذا تدريب ضعيف سيكون حقا في خطر شديد مع هذه الآلة إذا ساءت الظروف الجوية. ولذلك فإنه لكي يتمكن الطيار من اجتياز المنهج التجريبي الكامل لمعظم المؤسسات التي تقدم خدمات الطيران المظلي لأغراض الترفيه، فإنه يتطلب ما بين 5-15 يوما، يشمل المساق بشكل أساسي تعريف المستخدم بكيفية التعامل مع الجناح والاستجابة لظروف الطقس بأشكالها المختلفة، ويجب أن يطير الشخص بها مع مدرب لمدة 5 ساعات طيران ويقوم بـ30 عملية إقلاع وهبوط.

هناك ثلاثة أنواع من المحرك الخاص بهذه التقنية في الطيران، في أحدها يكون المحرك على الظهر ويقودها شخص واحد فقط، وفي أنواع أخرى يمكن أن ترفق معها عربات ثلاثية أو رباعية العجلات، وفي هذه الحالة تبلغ سعة الوقود عادة 10 لترات، مما يسمح بأقصى زمن طيران يبلغ نحو 3 ساعات، وعموما فإن هذه التقنية تحتفظ بطيران مستقل بلا حاجة إلى التدخل لمدة تتراوح بين 3-5 ساعات. وحسب ما رأيناه في المقاطع التي بثتها حماس، فإن الفلسطينيين قد استخدموا تشكيلة متنوعة من هذه المظلات الطائرة، حيث يمكن أن تميز تلك التي يقودها رجل واحد بمحرك على ظهره، وذات الثلاث والأربع عجلات أيضا.

واعتمادا على قوة المحرك يتحدد الوزن الذي يمكن أن تحمله المظلات من هذا النوع، لكن يتراوح التحميل النموذجي بين 100-200 كغم، ويمكن أن يزيد على ألف كيلوغرام في حالات خاصة. وعند استخدام محرك مناسب، فإن الجندي الذي يطير بالمظلة يمكنه أداء عدة مهام معا، فيلتقط صورا فوتوغرافية أو مقاطع فيديو، ويمكن أن يُسقط طردا أو قنبلة، ويمكن أن يطلق النار.

حينما تخدمك الفيزياء جناح المظلات من هذا النوع عبارة عن هيكل قماشي مرن له شكل محدب، مما يعني أن السطح العلوي منحنٍ أكثر من السطح السفلي. يتسبب شكل الجناح هذا في تدفق الهواء بشكل أسرع على السطح العلوي منه على السطح السفلي، مما يخلق فرقا في الضغط ينتج عنه قوة رفع للأعلى هي ما تدفع الهيكل للطيران.

تتناسب قوة الرفع مع زاوية الهجوم، وهي الزاوية بين جسم المظلة والرياح، كلما ازدادت قيمة زاوية الهجوم فإن ذلك يعني المزيد من الرفع، ولكن أيضا المزيد من المقاومة، وهي القوة التي تعارض حركة الجناح عبر الهواء، تقلل المقاومة من كفاءة الجناح وتحد من سرعته القصوى.

يوفر المحرك المدمج في المظلة قوة دفع لعدة أغراض، فهو يدفع الإقلاع من على الأرض ويحافظ على الطيران مستمرا، كما يسمح المحرك للطيار بالتحكم في سرعة واتجاه الرحلة. في هذا النوع من المظلات تُربط حلقات يمسكها القائد في يديه وتُثبَّت بالحافة الخلفية للجناح، من خلال سحب أحد المفاتيح أكثر من الآخر، يمكن للطيار أن ينعطف يسارا أو يمينا، ومن خلال سحب كلا المفتاحين، يمكن للطيار زيادة زاوية الهجوم وإبطاء السرعة أو النزول، ومن خلال تحرير كلا المفتاحين، يمكن للطيار تقليل زاوية الهجوم والإسراع.

عادة ما تطير المظلات من هذا النوع بسرعة تتراوح بين 24-80 كيلومترا في الساعة على ارتفاعات يمكن أن تصل إلى 5000 متر.

ورغم محاولات حماس للاستفادة من تقنيات غير مكلفة في عمليات عسكرية ثقيلة، فإن الحركة عملت على مدى سنوات على تطوير قدراتها العسكرية، وخاصة بعد ضربات دولة الاحتلال لغزة في الأعوام 2008 و2014، التي دفعت حماس لتحسين تكتيكاتها وإستراتيجيتها بشكل متسارع، وخاصة بناء وحيازة ترسانة صاروخية كبيرة يصل مداها إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريبا.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد كانت وتيرة إطلاق الصواريخ ضد أهداف بعيدة في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار 2021 غير مسبوقة، بل ومدهشة إذا ما قورنت بعملية عام 2014، الأمر الذي تسبب في تشكيك بعض الخبراء في قدرة القبة الحديدية، نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الذي طالما روجت له إسرائيل على أنه ستار حديدي لا يُقهر.

والواقع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي طالما صدّرت رسالة أساسية واحدة ومستمرة تتعلق بقوة ومناعة تقنياتها العسكرية، لكن مع نجاح مدهش لعمليات مثل "طوفان الأقصى" باستخدام تقنيات ضعيفة نسبيا ورخيصة جدا لو قارنّاها بقدرات دولة الاحتلال، فإننا نتساءل حقا: هل كان التفوق الإسرائيلي مصدره قدرة حقيقية لجيش الاحتلال أم أنه راجع فقط للقيود المفروضة على حصول المقاومة على التقنيات المتقدمة؟ وهنا يحق لنا أن نتساءل أيضا: ماذا يحدث لو امتلك المقاومون الفلسطينيون مسيرات متقدمة مثلا أو صواريخ أدق؟ من المؤكد أن الكثير من الأساطير سوف تنهار ساعتها، بلا رجعة.