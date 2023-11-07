الاحتلال يعترف بمقتل 348 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 من جهاز الشاباك

MENAFN - Youm7) أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في تقريره اليومي عن مقتل 348 جنديًا وضابطًا و59 شرطيًا و10 من جهاز الشاباك منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ32 على التوالى الحرب على قطاع غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة فى دير البلح ومخيمى المغازى والشاطئ وفى حى الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسى شمال القطاع.

على الجانب الأخر، أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة لنحو 10468 شهيدا، وأصابت أكثر من 27 ألف جريح، تتكلف المليارات من الدولارات فى هذه الحرب التى بدأت فى 7 أكتوبر الماضي.



