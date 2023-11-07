Tuesday, 07 November 2023 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعترف بمقتل 348 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 من جهاز الشاباك

11/7/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، في تقريره اليومي عن مقتل 348 جنديًا وضابطًا و59 شرطيًا و10 من جهاز الشاباك منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ32 على التوالى الحرب على قطاع غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة فى دير البلح ومخيمى المغازى والشاطئ وفى حى الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسى شمال القطاع.

على الجانب الأخر، أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة لنحو 10468 شهيدا، وأصابت أكثر من 27 ألف جريح، تتكلف المليارات من الدولارات فى هذه الحرب التى بدأت فى 7 أكتوبر الماضي.








MENAFN07112023000132011024ID1107389122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث