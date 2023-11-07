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خروج مطار بن جوريون عن الخدمة بعد قصف تل أبيب بالصواريخ

11/7/2023 2:33:22 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية خروج مطار بن جوريون، عن الخدمة بعد قصف صواريخ على تل أبيب، وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "اعتراض ما لا يقل عن 6 صواريخ في تل أبيب الكبرى خلال الرشقة الأخيرة".

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقة صواريخ على تل أبيب ردا على المجازر التى يرتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 348 جنديًا وضابطًا و59 شرطيًا و10 من جهاز الشاباك منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ32 على التوالى الحرب على قطاع غزة، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة فى دير البلح ومخيمى المغازى والشاطئ وفى حى الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسى شمال القطاع.










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