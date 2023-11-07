إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال فى جنين

MENAFN - Youm7) أصيب فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "عرابة"، جنوب جنين بشمال الضفة الغربية المُحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها فلسطينيان بالرصاص الحى، أحدهما فى الفخذ والآخر فى الكتف، ما استدعى نقلهما إلى المُستشفى.





وفى (نابلس) إلى الجنوب من جنين، بشمال الضفة أيضًا، شارك عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، فى مسيرة استفزازية قرب بلدة "قصرة".





وانطلق المستوطنون من مستوطنة "مجدوليم" المُقامة على أراضى الفلسطينيين جنوب نابلس رافعين أعلام الاحتلال، باتجاه مدخل البلدة.





وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال أجبر المزارعين على مُغادرة الأراضى القريبة من الشارع الذى سلكته المسيرة.