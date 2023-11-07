الجامعة العربية تناقش مستجدات القضية الفلسطينية مع وفد من اتحاد الكتاب العرب

MENAFN - Youm7) استقبلت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة وفد عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يضم ممثلين عن اتحادات كل منجمهورية مصر العربيةوالمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا.





وقد تمّ خلال اللقاء التطرق إلى الاستعدادات الجارية من قبل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب لعقد دورة طارئة في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في قطاع غزة حيث تم التأكيد على ضرورة حشد الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه غير قابلة للتصرف ودعم كافة مبادرات المجتمع المدني الرامية الى دحض الرواية الإسرائيلية ومناصرة القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال في حق الأطفال والنساء والشيوخ وكافة أطياف الشعب الفلسطيني ومحاولاته الوحشية للتهجير القسري في محاولة لإعادة سيناريو النكبة.





وبالمناسبة أكد الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التزام المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والنقاد العرب بواجبهم القومي في دعم صمود أهالي غزة وكافة الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة واستماتته البطولية في الدفاع عن أرضه واستعادة حقوقه المشروعة.





كما تمّ استعراض أبرز أوجه التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وسبل مزيد تفعيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في 1 فبراير 2022.



