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جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول لبعض البرامج للعام الدراسي 2023/2024

11/7/2023 2:33:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب القبول للعام الدراسي 2023/2024 يومي الأربعاء والخميس الموافق 8-9 نوفمبر لبعض الأماكن الشاغرة ببرامج كليات الجامعة.



وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون بشكل ورقي بمبنى الجامعة الأهلية، وقد حددت نسب القبول للبرامج على النحو التالي:



- طب الأسنان: 78%

- العلاج الطبيعي: 76%

- الهندسة: 68%

- الفنون: 53%

- التجارة: 53%

- برنامج المختبرات الطبية: 53%

- الحاسبات: 60%



وأكدت الجامعة أن القبول سيكون لخريجي الثانوية العامة 2023.














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