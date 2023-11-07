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وزير النقل المغربى يزور محطة مصر بالقاهرة ومتحف السكة الحديد

11/7/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل اليوم المهندس محمد عامر – رئيس مجلس ادارة السكة الحديد، المهندس محمد عبدالجليل - وزير النقل المغربى والوفد المرافق له من قيادات وزارة النقل بالمغرب الشقيق بمحطة مصر بالقاهرة وذلك للتأكيد على سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل، فى إطار التعاون بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل واللوجيستيك المغربية، وذلك على هامش حضوره فعاليات مؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .


وبدأت الزيارة بإستقبال الوزير والوفد المرافق له ببهو المحطة حيث أبدى إعجابه الشديد بالمظهر الجمالى والتنظيمى للمحطة والتى تجمع بين التراث القديم والحاضر مشيداً بمحاور التنمية التى ترتكز عليها منظومة التطوير بالسكة الحديد من وحدات متحركة أو بنية أساسية ونظم التحكم والسيطرة وكذلك تطوير الورش بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى من خلال عرض تقديمى لتلك المحاور .

كما شملت الزيارة على جولة بمتحف السكة الحديد والذى يوضح مراحل تطور وسائل النقل عبر العصور المختلفة وخاصة السكة الحديد بمصر والذى يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية حيث تم تقديم شرح وافى للقطع والمخطوطات والنماذج الموجودة وقد أعرب خلالها عن سيادته البالغة بمستوى المتحف وقيمة القطع التاريخية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها مؤكداً على أهمية المتحف كمزار سياحى للمصريين و العرب والأجانب .

وفى نهاية الزيارة أبدى اعجابة الشديد بحفاوة الاستقبال وكذلك ماحدث من نقلة نوعية للتطوير الذى يحدث بمنظومة السكة الحديد .























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