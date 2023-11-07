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الهيئة العامة للموانئ البرية تعقد ورشة عمل طبيعه عمل الموانئ الجافة

11/7/2023 2:33:14 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت الهيئة العامة للمواني البرية والجافة ورشة عمل بعنوان "طبيعة عمل الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والهدف من إنشائها "، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023



ناقشت الورشة الجدوى الاستثمارية للموانئ الجافة ودورها في تقليص الضغط علي الموانئ البحرية من خلال التكامل مع تلك الموانى، وما هو دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاركة الهيئة في مشروعاتها الاستثمارية والعائد المادى علي الدولة من ذلك؟ وما هو دور الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فى إصدار تراخيص لشركات القطاع الخاص التى تمتلك الارض لإنشاء الموانئ الجافة.












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