الهيئة العامة للموانئ البرية تعقد ورشة عمل طبيعه عمل الموانئ الجافة

(MENAFN
- Youm7) عقدت الهيئة العامة للمواني البرية والجافة ورشة عمل بعنوان "طبيعة عمل الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والهدف من إنشائها "، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023
ناقشت الورشة الجدوى الاستثمارية للموانئ الجافة ودورها في تقليص الضغط علي الموانئ البحرية من خلال التكامل مع تلك الموانى، وما هو دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاركة الهيئة في مشروعاتها الاستثمارية والعائد المادى علي الدولة من ذلك؟ وما هو دور الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فى إصدار تراخيص لشركات القطاع الخاص التى تمتلك الارض لإنشاء الموانئ الجافة.
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