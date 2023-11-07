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مدير تعليم الجيزة يجتمع بالدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

11/7/2023 2:33:14 PM
(MENAFN- Youm7) اجتمع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، بالدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرس ، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.



جاء ذلك على هامش البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة.



في بداية الاجتماع رحب مدير المديرية بالحضور، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.



وأشار مدير المديرية إلى عدة نقاط هامة خاصة بالعملية التعليمية والقيادة، أكد خلالها على ضرورة الاهتمام بتوعية النشء بقيمة المواطنة من خلال بث روح الولاء والانتماء من خلال نشر الإيجابيات دائمًا، كذلك الاهتمام بتثقيف الطلاب بأهمية المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع ومدى أهميتها، والتفاعل مع أولياء الأمور في حل المشكلات من خلال الاتصال الفعال.



ولفت مدير المديرية إلى أن التوافق والتعاون بين عناصر المنظومة التعليمية له دور كبير في نجاح العمل، مشيرًا إلى أن العمل بروح الفريق الواحد من أهم مقومات النجاح، ولابد من وجود خطة عمل وخطة بديلة يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة.



وأكد على أهمية العمل الميداني على أرض الواقع، وخارج المكاتب ومتابعة المعلمين والطلاب، واستشراف المستقبل من خلال توقع الاحتياجات اللازمة لكل مرحلة والتوقع والاستعداد لها، مشيرًا إلى أن عامل الخبرة هامًا جدًا إلى جانب الشهادات العلمية والمؤهلات.



ووجه بضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وأهمية التواصل بين الطالب والمعلم، وتوصيل المعلومة بشكل صحيح وكيفية البحث عن مصدر المعلومة لتلافي الشائعات، وإيصال المعلومة بشكل مباشر حتى تكون هناك مصداقية، فضلًا عن التفاعل مع تعليقات أولياء الأمور على السوشيال ميديا والتعامل مع الحدث في بدايته.



وأشار إلى أن المدرسة إدارة، ونجاح المدرسة بنجاح الإدارة، ومدير المدرسة وإدارة المدرسة هم المسئولون عن نجاح المدرسة، موجهًا بالاهتمام بمجموعات الدعم.












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