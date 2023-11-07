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زحام كبير بمحيط شارع الأزهر لتوافد الآلاف لحضور الليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين

11/7/2023 2:33:14 PM
(MENAFN- Youm7) شهد محيط شارع الأزهر زحام مرورى، نظرا لتوافد الآلاف على مسجد الحسين للمشاركة بالليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين فى القاهرة، والتى بدأت الثلاثاء الماضى، فيما انتشر رجال الامن لتأمين الاحتفالات بانتشار سيارات الاسعاف والمطافى وسيارات الادارة العامة للمرور، وتقوم إدارة المرور فتح الطريق كل فترة لسحب الكثافات المرورية التى أثرت على طريق صلاح سالم.





كما انتشر بائعى الحلويات فى جميع الشوارع المؤدية لمسجد الحسين، وقدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام للزائرين.



ونصب اتباع الطرق الصوفية خيام الخدمات فى الأزقة والحارات الملاصقة للمسجد، وتقديم الطعام للزوار، حيث يتم نحر الذبائح وإقامة الموائد خدمة للزائرين، وسط انتشار بائعى الحلوى.












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