انفجار داخل منطقة غوش دان فى تل أبيب

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار داخل منطقة " غوش دان" في تل أبيب، دون وقوع أي إنذار.
كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صاروخين سقطا في الجولان السوري المحتل، وقالت إن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل.
وذكرت أن 20 صاروخا على الأقل أطلقت من القطاع الشرقي في لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان.
وأشارت إلى أن القبة الحديدية نفذت عمليات اعتراض في أجواء المنطقة في القطاع الشرقي.
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