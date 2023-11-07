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انفجار داخل منطقة غوش دان فى تل أبيب

11/7/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار داخل منطقة " غوش دان" في تل أبيب، دون وقوع أي إنذار.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صاروخين سقطا في الجولان السوري المحتل، وقالت إن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل.

وذكرت أن 20 صاروخا على الأقل أطلقت من القطاع الشرقي في لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان.

وأشارت إلى أن القبة الحديدية نفذت عمليات اعتراض في أجواء المنطقة في القطاع الشرقي.







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